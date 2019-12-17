Бурда рассказал, насколько разным бывает Петраков, в зависимости от результата команды

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда вспомнил, как начинал свою карьеру футболиста и своих первых тренеров.

Никита родился в Енакиево Донецкой области. Правда, Донбасс Никита не считает своей малой родиной.

"Я там жил до 6 лет. Потом мы с мамой и бабушкой, переехали. Все детство у меня было в Яготине. Там я начал заниматься футболом. Там мои друзья, первый тренер. Поэтому не чувствую Донбасс своей родиной", - говорит футболист.

Футболом Никита Бурда начинал заниматься в ДЮСШ Киевской области.

"Тренер, который меня взял на футбол, уже умер. Он увидел во мне талант, хотя я вряд ли талантливый, - скромно рассуждает Никита. - Тренер меня привел к Александру Петракова. Если бы не он - сомневаюсь, что я бы вообще занимался профессиональным футболом".

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Петраков, отмечает Никита, просто живет футболом - а это упирается в результаты.

"Если команда демонстрирует хороший результат, он всегда с хорошим настроением, веселый, шутит. Только где-то проиграли или плохо сыграли - ходит без настроения, бодрствует ночью. И так продолжается, пока снова не выиграем".