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Игрок Ворсклы посвятил гол к дню рождения

Премьер-лига
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Пострадавшие – "Карпаты"

Игрок Ворсклы посвятил гол к дню рождения
Новина українською

21-летний бразильский полузащитник полтавской "Ворсклы" Луизао в 18 туре УПЛ забил в ворота львовских "Карпат" (2:1).

Форвард признался, что мяч посвятил своей семье.

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"Особенно папе, у которого накануне был день рождения, - говорит футболист. - Он всегда, даже на расстоянии, поддерживает меня.

Поэтому все мои старания – ради него. Я очень счастлив".

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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