Игрок Ворсклы посвятил гол к дню рождения

21-летний бразильский полузащитник полтавской "Ворсклы" Луизао в 18 туре УПЛ забил в ворота львовских "Карпат" (2:1).

Форвард признался, что мяч посвятил своей семье.

"Особенно папе, у которого накануне был день рождения, - говорит футболист. - Он всегда, даже на расстоянии, поддерживает меня.

Поэтому все мои старания – ради него. Я очень счастлив".