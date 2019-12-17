Премьер-лига
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Игрок Ворсклы посвятил гол к дню рождения
Пострадавшие – "Карпаты"
21-летний бразильский полузащитник полтавской "Ворсклы" Луизао в 18 туре УПЛ забил в ворота львовских "Карпат" (2:1).
Форвард признался, что мяч посвятил своей семье.
"Особенно папе, у которого накануне был день рождения, - говорит футболист. - Он всегда, даже на расстоянии, поддерживает меня.
Поэтому все мои старания – ради него. Я очень счастлив".
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Источник:Великий футбол
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