Защитник Днепр-1 об игре с Александрией: Такие матчи убивают всю работу

29-летний защитник СК Днепр-1 Сергей Логинов после матча с Александрией (1:2) выразил свое возмущение судейством.

- Что комментировать? Что сейчас говорить после такого? Мы опустошены ...нет ни эмоций, ни слов. Очень трудно комментировать все это.

Понимаете, мы играем в футбол в течение сезона. Да, есть хорошие матчи, есть провальные. Мы работаем, стараемся играть в футбол, расти ...а такие матчи просто убивают всю работу.

Сейчас на эмоциях можно много наговорить об этих арбитрах. Надо пережить это все, день-два отойти, нет желания говорить вообще об этом.