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Защитник Днепр-1 об игре с Александрией: Такие матчи убивают всю работу

Премьер-лига
(4 голосов)

Команда – опустошена

Защитник Днепр-1 об игре с Александрией: Такие матчи убивают всю работу
Новина українською

29-летний защитник СК Днепр-1 Сергей Логинов после матча с Александрией (1:2) выразил свое возмущение судейством.

- Что комментировать? Что сейчас говорить после такого? Мы опустошены ...нет ни эмоций, ни слов. Очень трудно комментировать все это.

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Понимаете, мы играем в футбол в течение сезона. Да, есть хорошие матчи, есть провальные. Мы работаем, стараемся играть в футбол, расти ...а такие матчи просто убивают всю работу.

Сейчас на эмоциях можно много наговорить об этих арбитрах. Надо пережить это все, день-два отойти, нет желания говорить вообще об этом.

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В статье: арбитры УПЛ Сергей Логинов СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (4)
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 11:55
Просто место Днепр-1 в первой шестерке должен был занять арендуполь, вот и все.
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+1
0
аалекс ( Крым)
17.12.2019 в 10:57
Расскажи это Коркишко. Мы же видим только ошибки судей против своей команды.
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0
-3
balamyt (Boston)
17.12.2019 в 13:33
Нужно скорее вводить VAR. Коркишко свое поручил ..а вот Балакин останется безнаказанным за бредовое судейство....А жаль .Таких судей нужно лишать права судить на 1 месяц Мин .
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+1
0
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 13:49
Минимум 3 месяца.
+1
0

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