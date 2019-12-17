Лучший футболист 18-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Вот и подошла очередь последнего тура украинской Премьер-лиги в 2019-м году. Наш чемпионат уходит на зимние каникулы, а нам остается ответственная миссия – определить лучшего игрока последнего тура в уходящем году.

Миссию эту, как и всегда, мы возложили на вас.

Путем голосования в нашем telegram-канале, была сформирована тройка номинантов.

3-е место – Владислав Кочергин ("Заря")

"Заря" очень хотела поднять себе настроение перед зимними праздниками, отобрав очки у абсолютного лидера чемпионата. И подопечные Виктора Скрипника с энтузиазмом взялись за дело. Особенно старался Владислав Кочергин. На глазах у скаута "Манчестер Юнайтед", полузащитник превратил практически весь первый тайм в шоу одного актера. Он регулярно оказывался на убойных позициях, но где-то не везло, а где-то подводила точность. Тем не менее, футболист не сдался и решил попробовать себя в роли ассистента во второй половине. Тут вышло лучше – именно Кочергин выкатил мяч под результативный удар Богдану Ледневу. Очков в игре с "горняками" добыть все-таки не удалось, но сам Владислав явно может быть собой доволен и отдыхать с чистой совестью.

2-е место – Беньямин Вербич ("Динамо")

Так уж получилось, что в последнем туре 2019-го года "Динамо" и "Десна" разыгрывали между собой статус второй команды первенства. И матч получился очень напряженный, оба соперника хотели сделать себе отличный новогодний подарок. И больше всех старался Беньямин Вербич. Словенец провел феноменальный матч, причем как в аспекте активности на поле, так и в аспекте нефартовости. Именно его удар привел к первому и единственному голу в матче, когда мяч в сетку добавил Виктор Цыганков. В дальнейшем Вербич оставался самым опасным игроком гостей, мог забить еще не раз, но не везло. И даже пенальти, который он сам и заработал, Беньямин не реализовал. Но в целом это был очевидно хороший матч от вингера киевлян.

1-е место – Жуниор Мораес ("Шахтер")

Команда Луиша Каштру выходила на последнюю игру в году далеко не в лучшем настроении. Сказались и вылет из Лиги чемпионов, и напряженность вокруг Тайсона, и просто слабая мотивация выкладываться перед отпуском в чемпионате, где и так все уже понятно. И только Жуниор Мораес явно выделялся своей привычной активностью. Бразило-украинец устроил с персональную перестрелку с Владиславом Кочергиным и вышел из нее победителем. Запоров несколько отличных моментов, он открыл счет в своем фирменном стиле – отлично выбрал позицию, удачно подобрал отскок и хладнокровно пробил в дальний угол. Было заметно, что футболист горел желанием увеличить свой голевой счет, но и 15 голов в первой половине сезона – великолепный результат. Полностью заслужил свой подарок в виде нового контракта.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 18-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Жуниор Мораес!

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