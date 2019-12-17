Санжар: Разобрался в структуре, знаю причину таких наших выступлений

Наставник львовских "Карпат" Роман Санжар после матча с "Ворсклой" (1: 2) сообщил, что в конце концов понял причину поражений "зелено-белых".

- Разобрался в структуре, знаю причины таких наших выступлений.

Скажу, что я очень ждал этой паузы. Считаю, что кардинально изменить ситуацию можно только в межсезонье.