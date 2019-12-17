Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санжар: Разобрался в структуре, знаю причину таких наших выступлений
Исправлять - во время зимней паузы
Наставник львовских "Карпат" Роман Санжар после матча с "Ворсклой" (1: 2) сообщил, что в конце концов понял причину поражений "зелено-белых".
- Разобрался в структуре, знаю причины таких наших выступлений.
Скажу, что я очень ждал этой паузы. Считаю, что кардинально изменить ситуацию можно только в межсезонье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Кююмалайнен (Київ)
17.12.2019 в 17:17
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...