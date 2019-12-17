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Санжар: Разобрался в структуре, знаю причину таких наших выступлений

Премьер-лига
(1 голосов)

Исправлять - во время зимней паузы

Санжар: Разобрался в структуре, знаю причину таких наших выступлений
Новина українською

Наставник львовских "Карпат" Роман Санжар после матча с "Ворсклой" (1: 2) сообщил, что в конце концов понял причину поражений "зелено-белых".

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- Разобрался в структуре, знаю причины таких наших выступлений.

Скажу, что я очень ждал этой паузы. Считаю, что кардинально изменить ситуацию можно только в межсезонье.

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Санжар УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
17.12.2019 в 17:17
Нужно было три месяца всем влетать и опустить команду на последнее место, чтобы "разобраться в структуре"?
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