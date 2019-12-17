Русол: Инспектор оправдал Балакина. Они друг друга защищают и с этим надо бороться

Исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол обратил внимание на судейство в УПЛ на примере матча своей главной команды с "Александрией" (1:2).

- За что сейчас эту команду судят таким образом?

- Не хочу даже пытаться искать причину, почему так происходит. Не в этом дело. Не нас единых убивают. Мне кажется, надо смотреть на проблему судейства как на системную проблему, которая точно не добавляет нашему футболу позитива. И пытаться с этим бороться, однозначно.

- Находясь у поля, мы слышим, как судьи общаются между собой. Все видят журналисты, которые ставят прямые вопросы на пресс-конференции. Все эти матчи смотрят люди, и их обмануть. Возникает вопрос, зачем тогда вообще такой футбол нужен?

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- В этом заключается большая угроза спорта в целом, я считаю. Спорт - это соревнование двух атлетов или команд на арене. И не должны люди в черном быть главными актерами. Они должны не мешать, а сопровождать поединок и делать так, чтобы он проходил в честной спортивной борьбе. У нас сегодня происходит все не так. Повторюсь: считаю, что это должно быть системное решение во избежание в будущем таких матчей, приносящих только негатив.

- Клуб имеет какие-то механизмы? Вы поймали после игры взгляд судьи?

- Не вижу в этом смысла, да и не очень хочется мне ловить взгляд Балакина.

- Говорят, хорошую оценку получил.

- Да, по моей информации инспектор оправдал его во всех моментах. Возможно, как команда друг друга защищают. Это проблема, с которой нужно бороться. Спорт должен быть, прежде всего, спортом.