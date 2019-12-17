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Русол: Инспектор оправдал Балакина. Они друг друга защищают и с этим надо бороться

Премьер-лига
(3 голосов)

Шеф СК "Днепр-1" возмущен судейством

Русол: Инспектор оправдал Балакина. Они друг друга защищают и с этим надо бороться
Новина українською

Исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол обратил внимание на судейство в УПЛ на примере матча своей главной команды с "Александрией" (1:2).

- За что сейчас эту команду судят таким образом?

- Не хочу даже пытаться искать причину, почему так происходит. Не в этом дело. Не нас единых убивают. Мне кажется, надо смотреть на проблему судейства как на системную проблему, которая точно не добавляет нашему футболу позитива. И пытаться с этим бороться, однозначно.

- Находясь у поля, мы слышим, как судьи общаются между собой. Все видят журналисты, которые ставят прямые вопросы на пресс-конференции. Все эти матчи смотрят люди, и их обмануть. Возникает вопрос, зачем тогда вообще такой футбол нужен?

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- В этом заключается большая угроза спорта в целом, я считаю. Спорт - это соревнование двух атлетов или команд на арене. И не должны люди в черном быть главными актерами. Они должны не мешать, а сопровождать поединок и делать так, чтобы он проходил в честной спортивной борьбе. У нас сегодня происходит все не так. Повторюсь: считаю, что это должно быть системное решение во избежание в будущем таких матчей, приносящих только негатив.

- Клуб имеет какие-то механизмы? Вы поймали после игры взгляд судьи?

- Не вижу в этом смысла, да и не очень хочется мне ловить взгляд Балакина.

- Говорят, хорошую оценку получил.

- Да, по моей информации инспектор оправдал его во всех моментах. Возможно, как команда друг друга защищают. Это проблема, с которой нужно бороться. Спорт должен быть, прежде всего, спортом.

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В статье: Андрей Русол УПЛ Николай Балакин СК Днепр-1 Днепр-1 Комитет арбитров УАФ
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (19)
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kolorado98 (Kiev)
17.12.2019 в 17:45
Ребятишки из Днепра, перестаньте скулить, как ребенок у которого отобрали конфетку Давно знаю семью Балакиных. Даже учился в ДГИ у его бабушки.Его дед входил в десятку лучших судей Союза. Отец был судьей. Может быть у внучка самооценка и завышена. Но в судействе он толк знает. Теперь по игре: Балакин никогда не благоволил Алексам. Когда мяч попадал в руку в штрафной он назначил пеналь и тем и другим.Но Алексы спокойно перенесли наказание в отличии от игроков Днепра,которые с пеной, доказывали судье,что руки не было чем и вывели судью из равновесия. И в третьем случае в борьбе Ковальца с африканским защитником, нападающий грамотно подставился, был контакт в спину и рефери моментально, не задумываясь, поставил пеналь.Так что формально претензий к судейству нет. Команда Днепр-1 с хорошим потенциалом у которой есть будущее но в играх не давайте эмоциям руководить собой. И как говорится боритесь и поборите.
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
17.12.2019 в 18:08
" Ребятишки"??? Воспитательницей в детдоме подрабатываешь? 98 - это iq или год рождения? "Так что формально претензий к судейству нет." Это всего лишь твое никому не интересное мнение ... "перестаньте скулить" сам ты щенок сопливый ... Кто тебе, мразь, дал право в таком тоне здесь разговаривать?
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 20:17
"Алексы спокойно перенесли наказание в отличии от игроков Днепра", потому что разные руки. В ситуации с пенальти в ворота Александрии игрок руку выставлял, и расстояние было больше. В ситуации с первым пенальти в ворота Днепра-1, игрок прятал руку (1), прижал к корпусу (2), и расстояние от бьющего было совсем маленькое (3). Как бы ты не хвалил его деда, сам балакин с тобой призом не поделиться.
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0
старий фан (Рівне)
17.12.2019 в 16:37
Нехай Русол правила вивчить.
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 16:57
А ти правила знаєш?
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 15:57
Тому що все було по ділу, а такі прикормиші-експерти як пенсіонер Ступар, який стільки всього начудив , коли судив, завжди будуть гавкати, якщо їм запропонують кісточку. Великий судєйка Шебек далеко від нього не пішов. Я його пам'ятаю добре...
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 16:56
Два пенальті в ворота Дніпра-1 - зовсім не по ділу, не треба БРЕХАТИ
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 17:12
Брешуть собаки в тебе в селі, всі точки чисті. І тут, незважаючи на те, що Балакін погано провів останні матчі в Європі, він правий. Так само як і спостерігач арбітражу, а не інспектор, як пишуть деякі всезнавці. Ти, як делетант, можеш писати, що завгодно, на те є твоє право, але краще прислухайся до думки професіоналів, але не таких, як весільні генерали Ступар і Шебек.
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
17.12.2019 в 17:29
"завжди будуть гавкати, якщо їм запропонують кісточку" А сам за что гавкаешь?????? Расмешил ...
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 17:42
ANESTEZIO, "Брешуть собаки в тебе в селі", тоді ти і є собака в селі.
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 17:44
ANESTEZIO, "делетант" - якщо ти ДЕБІЛ та зовсім не розбираєшся в правилах, то і не гавкай. Я свою думку базую на тому що бачу, а не на словах якихось експердів та генералів. ОБИДВА ПЕНАЛЬТІ в ворота Дніпро-1 - чистоії води МУЙНЯ.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 18:54
Синок, ти до букв не чіпляйся і словами "дебіл" не розкидуйся, якщо не знаєш їх значень. Ти свою думку базуй на чому завгодно, твоє право, але я бачу, що ти заангажований, а таким важко щось довести і пояснити, вони будуть з піною в роті своє доводити, бо твердолобі. А я пишу не тому , що тільки бачу, як ти, а тому що ці моменти розглядаю із професійної точки зору. І повір, якби Балакін тут був не правий, я б не став це заперечувати, бо зараз в УПЛ таке твориться з арбітражем, що не дай Боже. Але в цих моментах з пенальті Балакін все ж таки правий. Єдине: момент з другою червоною, вона була рожевою: між жовтою та червоною. Я схиляюсь до жовтої.
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 20:13
Синок, як ти у свої 15 можешь так звертатись до старших?
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 20:14
"професійної точки зору" - звідки воно в тебе, як що ти пустоголовий?
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 20:14
поясни тоді обидва пенальті, за що вони.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 20:32
Слухай, ти, молокососе, якщо не вмієш спілкуватися , то що тобі можна пояснити.
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AndrewKruk (Київ)
17.12.2019 в 20:45
"молокосос" твій папка, а ти ЧМО доморощене піди на йух
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buickball (Novostroy)
17.12.2019 в 14:50
А не пішли б ви на йух, Кравченко, Михайленко, Русол, Назаренко і всі останні єкспєрти нєдоклюба. Зає вже. Програли матч, закрили пельку.
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
17.12.2019 в 16:26
Неадекватные дебилы повышают самооценку ...
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