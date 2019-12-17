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В Днепр-1 во время зимней паузы планируют "точечное усиление"

Премьер-лига
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Полдесятка новых футболистов

В Днепр-1 во время зимней паузы планируют "точечное усиление"
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Исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол оценил результат главной команды по итогам первой части чемпионата в УПЛ и начала зимней паузы.

По его словам, когда команда входила в сезон, ставила перед собой задачу, имея определенный план.

"И в плане комплектации, и в плане задач. Мы идем своим путем, своей стратегией. В первом круге были как хорошие, так и плохие матчи, - признал Русол. - Мы оценили себя на фоне Премьер-лиги и сейчас четко понимаем, в чем сильны и слабы. Четко видим, в чем можем усилиться. Ведем работу по комплектации, чтобы стать сильнее".

Важно, по мнению исполнительного директора спортивного клуба, то, что дали возможность команде, которая вышла из Первой лиги, войти в Премьер-лигу практически в том же составе.

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"С нашей стороны это дань уважения и благодарности тем ребятам, которые вывели нас в Премьер-лигу. Мы закладывали эти риски, нам нужно было выяснить, какие задачи сможет выполнять именно эта команда, - объясняет Русол. - Поэтому сейчас останавливаемся в определенной точке, проводим анализ и двинемся дальше. Наш путь - эволюционное развитие команды. Мы - противники революций и бросаний с одной стороны в сторону. Да, теоретически кто-то может сказать, что мы слабо провели летнюю комплектацию, но мы действовали согласно плану. И неудачи, которые мы понесли, я уверен, дадут информацию всем нам и проанализировать игру команды, чтобы сделать ее сильнее".

Исполнительный директор анонсирует точечное усиление СК "Днепр-1".

"Мы подпишем 4-5 хороших футболистов на проблемные позиции и посмотрим весной, насколько будем конкурентоспособны, - говорит Андрей Русол. - Однозначно у нас будут стоять высокие задачи. Будем стараться как можно быстрее попасть в еврокубки, но хотим, при этом, эволюционного развития".

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В статье: Андрей Русол Первая лига УПЛ СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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