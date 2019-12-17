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Защитник Хайдука перейдет в СК Днепр-1

Премьер-лига
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Сумма трансфера составит 350 тысяч евро

Защитник Хайдука перейдет в СК Днепр-1
Новина українською

Защитник Хайдука Александр Сваток перейдет в СК Днепр-1. Сумма трансфера составит 350 тысяч евро. Вскоре об этом будет объявлено официально, сообщает Beting Insider.

Сваток - воспитанник Днепра, в 2017 году он перешел в Зарю. Этой зимой Сваток отказался продлевать контракт и в феврале украинский футболист стал игроком хорватского Хайдука.

В текущем сезоне Сваток провел в составе Хайдука всего шесть матчей.

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В статье: Хайдук (Сплит) Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
Beting Insider
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