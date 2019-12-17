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Мариуполь ушел в отпуск
Каникулы у азовцев продлятся до 13-го января
После матча 18-го тура УПЛ с "Олимпиком" (2:1) "Мариуполь" ушел в отпуск.
"Каникулы" у азовцев продлятся до 13-го января. В этот день мариупольцы соберутся на клубной учебно-тренировочной базе и начнут подготовку ко второй части сезона.
Два дня футболисты будут проходить медосмотр, а 16-го числа команда отправится на первый 12-тидневный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции.
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Источник:ФК Мариуполь
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