После матча 18-го тура УПЛ с "Олимпиком" (2:1) "Мариуполь" ушел в отпуск.

"Каникулы" у азовцев продлятся до 13-го января. В этот день мариупольцы соберутся на клубной учебно-тренировочной базе и начнут подготовку ко второй части сезона.

Два дня футболисты будут проходить медосмотр, а 16-го числа команда отправится на первый 12-тидневный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Турции.