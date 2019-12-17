Мариуполь продлил контракт с защитником

ФК "Мариуполь" подписал новый контракт с 21-летним защитником Алексеем Быковым.

Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2023 года.

Отметим, что 21-летний Быков является воспитанником "Шахтера", а в "Мариуполь" перешел в марте 2018 года на правах свободного агента.

В этом сезоне защитник сыграл 11 матчей за основную команду "Мариуполя". Также парень выступает за молодежную сборную Украины.