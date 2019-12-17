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Мариуполь продлил контракт с защитником
Алексей Быков остается в команде до лета 2023 года
ФК "Мариуполь" подписал новый контракт с 21-летним защитником Алексеем Быковым.
Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2023 года.
Отметим, что 21-летний Быков является воспитанником "Шахтера", а в "Мариуполь" перешел в марте 2018 года на правах свободного агента.
В этом сезоне защитник сыграл 11 матчей за основную команду "Мариуполя". Также парень выступает за молодежную сборную Украины.
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Источник:ФК Мариуполь
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