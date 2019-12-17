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Мариуполь продлил контракт с защитником

Премьер-лига
(3 голосов)

Алексей Быков остается в команде до лета 2023 года

Мариуполь продлил контракт с защитником
Новина українською

ФК "Мариуполь" подписал новый контракт с 21-летним защитником Алексеем Быковым.

Новое соглашение сторон будет действовать до лета 2023 года.

Отметим, что 21-летний Быков является воспитанником "Шахтера", а в "Мариуполь" перешел в марте 2018 года на правах свободного агента.

В этом сезоне защитник сыграл 11 матчей за основную команду "Мариуполя". Также парень выступает за молодежную сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Быков
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Источник:
ФК Мариуполь

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