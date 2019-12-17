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В Германии подтвердили интерес Баварии к Тете

Премьер-лига
(3 голосов)

Немецкое издание Sky Sport подтвердило версии бразильской прессы

В Германии подтвердили интерес Баварии к Тете
Новина українською

В Германии подтвердили интерес "Баварии" к бразильскому хавбеку "Шахтеру" Тете.

Как сообщает немецкое издание Sky Sport, "Бавария" действительно готова заплатить за игрока 50 млн евро, и уже контактировала с "Шахтером" по поводу данного трансфера.

В то же время, баварцы еще не контактировали с самим игроком, так как "горняки" только сейчас сообщили агентам бразильца о данном интересе.

Также сообщается, что на данный момент до полноценного соглашения между клубами еще далеко.

Напомним, что Тете перешел в "Шахтер" в феврале нынешнего года из "Гремио". За его трансфер "горняки" заплатили 15 миллионов евро, но по неофициальной информации, 15% экономических прав на игрока остались у бразильского клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Тете
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Комментарии (10)
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v.grischuk (Винница)
17.12.2019 в 21:34
Верняк уйдет.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 08:27
Маріуполь?
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 21:07
Думаю це брехня, щоб якось підігріти цікавість до нього.
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 08:31
Не захлебнись!
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0
0
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 19:56
Вот-вот. Пусть Бавария подержит его на поводке. Авось ШД Лигу Европы выиграет с ТТ. Играть за Баварию - неплохая мотивация :)
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 19:55
На вырост. Сане вроде в МС контракт не продлил.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 19:33
Продавайте. А Тайсона в довесок.
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 21:07
Тайсона продавати лише в спарці зі Степаненком.
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+1
-1
ivst (kharkov)
17.12.2019 в 19:25
думаю, что продолжение серии "Из жизни великих трансферов": Виллиан, Ярмоленко, Коноплянка, ... Тете, чтобы было, что писать на сайте пару раз в неделю всю зиму
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+1
-2
СашаXM (Хмельницкий)
17.12.2019 в 19:09
он сырой даже для ЧУ ... какая бундеслига?? хз-хз ..
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+2
-1

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