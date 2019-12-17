В Германии подтвердили интерес Баварии к Тете

В Германии подтвердили интерес "Баварии" к бразильскому хавбеку "Шахтеру" Тете.

Как сообщает немецкое издание Sky Sport, "Бавария" действительно готова заплатить за игрока 50 млн евро, и уже контактировала с "Шахтером" по поводу данного трансфера.

В то же время, баварцы еще не контактировали с самим игроком, так как "горняки" только сейчас сообщили агентам бразильца о данном интересе.

Также сообщается, что на данный момент до полноценного соглашения между клубами еще далеко.

Напомним, что Тете перешел в "Шахтер" в феврале нынешнего года из "Гремио". За его трансфер "горняки" заплатили 15 миллионов евро, но по неофициальной информации, 15% экономических прав на игрока остались у бразильского клуба.