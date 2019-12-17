Четыре игрока покинули Львов

По окончанию осенней части сезона ФК "Львов" покинул четверо игроков.

По обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с украинскими защитниками Русланом Зубковым и Николаем Квасным, а также бразильскими легионерами Леонардо и Висенте.

Руслан Зубков в этом сезоне сыграл в семи матчах за команду (во всех выходил на замену).

Николай Квасный начал сезон как основной игрок, однако впоследствии проиграл конкуренцию. В общем сыграл в 11 матчах (семь в основе).

Леонардо этот сезон провел в составе команды U-21.

Висенте, в основе львовян сыграл один матч и еще дважды вышел на замену.