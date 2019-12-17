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Четыре игрока покинули Львов
Команду покинули два украинца и два бразильца
По окончанию осенней части сезона ФК "Львов" покинул четверо игроков.
По обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с украинскими защитниками Русланом Зубковым и Николаем Квасным, а также бразильскими легионерами Леонардо и Висенте.
Руслан Зубков в этом сезоне сыграл в семи матчах за команду (во всех выходил на замену).
Николай Квасный начал сезон как основной игрок, однако впоследствии проиграл конкуренцию. В общем сыграл в 11 матчах (семь в основе).
Леонардо этот сезон провел в составе команды U-21.
Висенте, в основе львовян сыграл один матч и еще дважды вышел на замену.