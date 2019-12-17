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Четыре игрока покинули Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команду покинули два украинца и два бразильца

Четыре игрока покинули Львов
Новина українською

По окончанию осенней части сезона ФК "Львов" покинул четверо игроков.

По обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с украинскими защитниками Русланом Зубковым и Николаем Квасным, а также бразильскими легионерами Леонардо и Висенте.

Руслан Зубков в этом сезоне сыграл в семи матчах за команду (во всех выходил на замену).

Николай Квасный начал сезон как основной игрок, однако впоследствии проиграл конкуренцию. В общем сыграл в 11 матчах (семь в основе).

Леонардо этот сезон провел в составе команды U-21.

Висенте, в основе львовян сыграл один матч и еще дважды вышел на замену.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2019 в 20:06
все хотят играть в ЧО но там большой конкурс Остап и Иванов выбирают лучших за такую зарплату
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