Скрипник: Заря играет в футбол, который нравится многим

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги осенней части нынешнего сезона.

- Виктор Анатольевич, насколько, как вы считаете, вам удалось изменить команду за сравнительно небольшой участок времени? Эксперты отмечают наш значительный прогресс.

- В прошлом сезоне я "Зарю" не тренировал, как вы помните. Когда я пришёл сюда, то начал тренировать команду как и планировал. Я очень благодарен ребятам за ту работу, которую они провели. Делается акцент на тактику и на то мастерство, которое у нас есть. Я ребят узнавал, просматривал, находил их сильные и слабые стороны и нашёл тактику, оптимальную для этих ребят. Мы играем в футбол, который нравится многим. Будем стараться только улучшать все наши показатели.

- Вы привили команде новый стиль и новую схему 4-1-3-2. В Украине не каждый рискнёт играть, используя подобную тактику.

- Когда тренер приходит куда-либо работать, он знакомится с теми футболистами, которые у него есть. С лигой и страной, где, собственно, происходит футбол. Да, я анализировал и смотрел, понял, что у нас хватит ресурсов, чтобы играть по такой схеме. Она делает акцент на атаку, но нужны исполнители для этого, которые в "Заре" есть. А то, что в Украине редко её используют – это дело каждого. Каждый играет по-своему. Мы решили так и не думаю, что прогадали. Позитива и хороших игр у нас больше, чем негатива. Но есть куда расти, что поправлять и улучшать. Большую роль играет и атмосфера в команде. Когда тренер требует, ребята делают то, что он говорит и это приносит результат, то это и есть те слагаемые, которые приносят успех. Мы хорошо смотримся и при этом растём.

- С вашим приходом "Заря" значительно изменила тактическое построение. Вам откровенно импонирует игра на атаку, что у нас и получается. Вы при этом неоднократно отмечаете, что вас интересует не только результат, но и зрелищная игра.

- Объясню вам: если в работе была бы рутина, то в один день можно прийти на работу и решить, что ничего не хочется делать. У нас наоборот. Мы заряжаемся работой. Она приносит удовольствие как в тренировках, так и в хороших играх. Всё это даёт результат и удовольствие. А место в турнирной таблице подстёгивает нас, подчёркивая то, что работа идёт. Стараемся, чтобы не было рутины, вносим разнообразие в рабочий процесс. Но я стараюсь сохранить тенденцию атакующего футбола, в который я играл в "Вердере", пропустив его, так сказать, через себя. Такой стиль для меня не нов. Я благодарен ребятам за самоотдачу и понимание нововведений. Но мы не просто пришли и сказали, что будем, мол играть так. Мы постоянно общаемся, разговариваем, обсуждаем, анализируем, улучшаемся, стараемся. Такой наш процесс.

- Мы классно играем с сильными соперниками, которые играют сами и дают играть нам. Но что делать с командами, которые принципиально ставят "автобус"?

- Популярный вопрос. Говорю честно, что каждый день думаю над этим. Я не могу заказывать стиль, прося команды играть в открытый футбол. Вот "Олимпик" сыграл с нами открыто и получил в Киеве от нас пять голов. Я к тому что каждый тренер подходит к играм, исходя из возможностей команды. А если мы не вскрыли оборону соперника, значит она сыграла лучше, чем наша атака. Игра во Львове была показательной. Для них ничья была хорошим результатом, а мы ещё неделю от этого отходили.

- Что можете сказать, в принципе, об украинском чемпионате после возвращения на Родину?

- Достаточно конкурентоспособный чемпионат. Одна команда очень сильно выделяется, есть группа команд, у которой серьёзная борьба в первой шестёрке. У нас, повторюсь, были потери очков с некоторыми командами, которые, скорее всего, в первую шестёрку не попадут. Хотя было бы неинтересно, если бы всё было прогнозируемо и читалось до игры.

- Какие у вас планы на отпуск?

- Семья. Это мой главный план, который всегда со мной. У меня будет время, чтобы повидать детей. Но после Нового Года уже буду в Украине, так как 13 января "Заря" уже выйдет из отпуска.