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Самбрано: Я бы хотел продолжать жить в Европе, ведь тут чемпионаты более конкурентные
Защитник не горит желанием возвращаться в Латинскую Америку
Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано не горит желанием возвращаться в Южную Америку, заявив о том, что хотел бы поиграть в более конкурентном европейском чемпионате.
"В 2019 году я прошел через две совершенно разные истории. Одна – с клубом, вторая – с национальной сборной. Так бывает в футболе из-за неспортивных факторов, которые нужно оставить в стороне. Я все равно продолжаю тренироваться, чтобы продолжать выступать за национальную команду.
К счастью, предложения всегда есть, но суть в экономической привлекательности соглашения. Мне нравится в Европе. Я бы продолжал здесь жить, ведь чемпионаты более конкурентные. Но и футбол Бразилии, Аргентины, Мексики не отстает. Чемпионат Перу тоже развивается", - сказал Самбрано в интервью Futbolperuano.
Напомним, что ранее СМИ сватали игрока в "Альянса Лима" - нынешнего чемпиона Клаусуры Перу.
Добавим, что контракт перуанца с киевлянами рассчитан до конца 2021-го. Transfermarkt оценивает стоимость Карлоса Самбрано в 1,5 млн евро.