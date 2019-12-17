Самбрано: Я бы хотел продолжать жить в Европе, ведь тут чемпионаты более конкурентные

Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано не горит желанием возвращаться в Южную Америку, заявив о том, что хотел бы поиграть в более конкурентном европейском чемпионате.

"В 2019 году я прошел через две совершенно разные истории. Одна – с клубом, вторая – с национальной сборной. Так бывает в футболе из-за неспортивных факторов, которые нужно оставить в стороне. Я все равно продолжаю тренироваться, чтобы продолжать выступать за национальную команду.

К счастью, предложения всегда есть, но суть в экономической привлекательности соглашения. Мне нравится в Европе. Я бы продолжал здесь жить, ведь чемпионаты более конкурентные. Но и футбол Бразилии, Аргентины, Мексики не отстает. Чемпионат Перу тоже развивается", - сказал Самбрано в интервью Futbolperuano.

Напомним, что ранее СМИ сватали игрока в "Альянса Лима" - нынешнего чемпиона Клаусуры Перу.

Добавим, что контракт перуанца с киевлянами рассчитан до конца 2021-го. Transfermarkt оценивает стоимость Карлоса Самбрано в 1,5 млн евро.