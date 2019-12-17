"Операция провалилась" - чемпион Парагвая не смог договориться с Динамо по трансферу Дерлиса Гонсалеса

Вингер "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", вряд перейдет в парагвайский клуб "Олимпия Асунсьон".

Об это сообщил президент "Олимпии" Марко Тровато.

"На данный момент операция с Дерлисом Гонсалесом провалилась. Пока у нас не будет официальной позиции "Динамо", мы не сможем двигаться дальше", - сказал Тровато в комментарии Ultima Hora.

Ранее сообщалось о том, что парагвайцы были готовы выкупить контракт игрока, однако у "Олимпии" не хватило средств оплатить сумму, запрошенную "Динамо".

Как видим, судя по всему, клубы так и не смогли прийти к общему знаменателю.