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"Операция провалилась" - чемпион Парагвая не смог договориться с Динамо по трансферу Дерлиса Гонсалеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпия не нашла нужную сумму за игрока

"Операция провалилась" - чемпион Парагвая не смог договориться с Динамо по трансферу Дерлиса Гонсалеса
Новина українською

Вингер "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", вряд перейдет в парагвайский клуб "Олимпия Асунсьон".

Об это сообщил президент "Олимпии" Марко Тровато.

"На данный момент операция с Дерлисом Гонсалесом провалилась. Пока у нас не будет официальной позиции "Динамо", мы не сможем двигаться дальше", - сказал Тровато в комментарии Ultima Hora.

Ранее сообщалось о том, что парагвайцы были готовы выкупить контракт игрока, однако у "Олимпии" не хватило средств оплатить сумму, запрошенную "Динамо".

Как видим, судя по всему, клубы так и не смогли прийти к общему знаменателю.

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В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес Сантос
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 21:19
Офіційна позиція Динамо якраз відома - 3,5 млн. євро, і він ваш.
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