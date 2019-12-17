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"Операция провалилась" - чемпион Парагвая не смог договориться с Динамо по трансферу Дерлиса Гонсалеса
Олимпия не нашла нужную сумму за игрока
Вингер "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", вряд перейдет в парагвайский клуб "Олимпия Асунсьон".
Об это сообщил президент "Олимпии" Марко Тровато.
"На данный момент операция с Дерлисом Гонсалесом провалилась. Пока у нас не будет официальной позиции "Динамо", мы не сможем двигаться дальше", - сказал Тровато в комментарии Ultima Hora.
Ранее сообщалось о том, что парагвайцы были готовы выкупить контракт игрока, однако у "Олимпии" не хватило средств оплатить сумму, запрошенную "Динамо".
Как видим, судя по всему, клубы так и не смогли прийти к общему знаменателю.