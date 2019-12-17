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Цыганык: Динамо планирует избавиться от пяти легионеров

Премьер-лига
(4 голосов)

Вот только сможет ли?

Цыганык: Динамо планирует избавиться от пяти легионеров
Новина українською

Известный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык оценил кадровый потенциал "Динамо" и рассказал о планах киевлян на трансферном рынке.

"Большая проблема "Динамо" – это легионеры, которые не соответствуют уровню клуба. Они приходят, занимают определенную нишу, но ничего не дают команде. Таких легионеров в украинском футболе много.

Кадар, Кендзёра, Соль, Кадири, Жерсон – это те легионеры, которые уже ничего нового "Динамо" не дадут. Движения вперед с ними не будет, они тянут команду вниз и должны уйти. Насколько мне известно, в планах "Динамо" – найти другие клубы этим пяти игрокам. Удастся ли – это уже другой вопрос. Пиварич, Сидклей, Самбрано – это вообще отдельный разговор.

Возможно, "Динамо" именно сейчас стоит избавиться от балласта. Чемпионат фактически проигран, а еврокубков весной не будет. Учитывая вылет "Шахтера" из Кубка, то этот трофей можно выигрывать и с украинскими футболистами. Стоит разобраться, кто нужен клубу – нужны ли вообще "Динамо" легионеры, которые уже ничего не могут дать команде. Они лишь занимают место других игроков.

Тот же Александр Тымчик – он по работоспособности не хуже Кендзёры, ему стоит дать шанс развиться. Шапаренко, Цыганков, Беседин, Попов, Миколенко, Тымчик, Михайличенко, которого уже продали – все эти ребята стоят доверия тренерского штаба", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Томаш Кендзёра Тамаш Кадар Франсиско Соль Жерсон Родригес Мохаммед Кадири
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (39)
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v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 09:55
Черная пятница)))))Ща Бавария с Сити выстроют торги, но не отдавайте сразу, а лучше поднять на них стоимость!!!!!!
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+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:04
У ДК 11 легионеров в составе, не считая незаявленного Каргбо, которого ещё никто не видел: Кадар, Пиварич, Кендзьора, Самбрано, Сидклей, Вербич, Родригес, Соль, Кадири, де Пена и Дуэлунд. Из них реально только Вербич сильный лег. Ещё де Пена более- менее. Дуэлунд из-за травм практически не играл, но потенциал у него хороший. Кадири начал играть, потом травмировался, может он ещё заиграет. Все остальные должны идти на выход. Возвращать Русина, Тымчика, брать на сборы Супрягу с Булецей и действительно строить украинскую команду. Новых легов , если брать, то только, когда распродадуться эти. Максимум двоих : какого-то негра в нападение и в защиту, если у Сурков нету уже денег, то голодных негров по дешёвке можно найти, как делают небогатые клубы, а если заиграют, то перепродают хорошо. Сезон действительно проипан, так что можно уже сейчас готовиться к следующему сезону. Время есть.
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 09:03
Давай Родригеса в Десну !!!!
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:09
Скорее в Зарю отдадут, если будут Русина и Тымчика возвращать. Хотя, я считаю, не такой плохой этот Родригеш, просто его начали использовать в центре нападения, а это не его место. Он крайний атакующий хав. Я б его не списывал так быстро.
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+3
-1
ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:17
Напоминает басню "Мартышка и очки"
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
18.12.2019 в 07:14
...распродажа?... ну облегчились, дальше что? Повышение премиальных, чтобы играли? Или на тренера копят?... За столько времени с "перспективными" наверно пора заканчивать, с "молодыми" тоже. Минимум+стоящий тренер, желательно с опытом в евроматчах...
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:13
Насчёт стоя'щего тренера согласен. А то этот какой-то сидящий. Всё время сидит и сидит, хоть бы раз за игру встал. А, не, стоп. С Мальмё в конце игры встал и жёлтую получил. А потом и гол вдогонку. Так что пусть лучше идёт что ли, или как?)))
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+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
18.12.2019 в 12:25
...пусть лучше идет..., обморочное состояние вводит в ступор команду - на поле полная анархия...
0
-1
oda1979 (Запорожье)
18.12.2019 в 00:55
Кадири сильнее всех этих гармашец с сидорчуками. Кидири с Поповым как по мне интересный вариант.
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 00:20
В нападении должен играть черный африканец. Во-первых, их лучше видно на поле, во-вторых они могут нагонять страх на соперника, а в-третьих они просто умеют забивать голы. Доказано Бангурой, Брауном Идеей и Мбокани! И никакого расизма!
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+6
-5
oda1979 (Запорожье)
18.12.2019 в 00:50
Очень загорелый Мбеседин подойдёт?
Ответить
+13
-4
ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:07
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 08:42
Не подойдёт. Загар сойдёт и Беседин опять станет Бесединым )))
+3
0
v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 09:57
На флейте там будет играть афреканец)))
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
17.12.2019 в 22:58
А потом говорят у Динамо нет денег. Просто покупают хлам и отдают бесплатно. А не как Шахтер с наваром продает
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+10
-8
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AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 00:04
таврия19752009: гав-гав-гав
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+1
-9
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AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 07:06
Несколько хороших трансферов не перекрывают побеги футболистов (Матузалем, Зинченко), и истерики (тайсон).
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+1
-8
Konomist@mail.ru (Запорожье)
18.12.2019 в 08:58
А как по мне то перекрывают с головой, у Динамо после 99го года как-то вообще продаж нормальных не вспоминается, а у Шахтера как раз с этим все нормально, надо признавать сильные стороны конкурента и делать выводы, но что-то мне подсказывает что в Динамо работают ответные схемы с агентами и всех все устраивает, кроме болельщиков естественно
+8
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:26
Кого ДК неплохо продала: Шеву, Каладзе, более-менее Лужного с Ребровым. Ярмоленка. Бангура вроде продался неплохо. и Вида. Скольких легов брали и все уходили потом или за полцены или в аренду. Яремчука вообще прохезали. А сколько шлака было накуплено! Заиграли и оставили память Диого Ринкон, Гавранчич, Чернат, Родольфо, Пеев, Вукоевич, Данило Сильва, Юсуф, Бадр, Саблич, Бетао, Бангура, Браун, Мбокани, Вида, Драгович. Продались неплохо Клебер, Ленс и Белланда, но они и покупались за хорошие бабки и не показали ровным счётом ничего. А сколько было всяких Марковичей, Петровичем, Фаркашей с Андре и Бог весть ещё с кем!!! Ужас!))
+6
0
ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:11
таврия19752009, ты собачку завел? Кбель или ...?
Ответить
+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.12.2019 в 10:13
бегает за мной ,приблудилась))бездомная наверно))
+6
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2019 в 22:55
А когда эти игроки приходили тут кричали некоторые. что это будущие звезды
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+5
-8
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 00:04
таврия19752009: гав-гав-гав
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+1
-9
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таврия19752009 (симферополь)
17.12.2019 в 22:54
Кто еще сомневается что Цыганык на зарплате у Суркис. А потом некоторые еще кивают на каналы футбол .
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+9
-8
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AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 00:04
таврия19752009: гав-гав-гав
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+1
-9
Кривбасс1976 (Кривой Рог)
17.12.2019 в 22:41
А нельзя ли трудоустроить Суркиса, Михайличенко, Евтушенко и других, которые реально провалили все что можно и продолжают издеваться над многомиллионной армией болельщиков ДК. Видите ли они «крайними» назначили легионеров!!! А что Беседин, Шабанов, Бущан и др. соответствуют уровню ДК?! Суркис прокурил себе все мозги. Нет денег привлекайте инвесторов, а нет ищи кто купит клуб.
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+7
-2
York (Донецк)
17.12.2019 в 23:07
Деньги есть! Не видит смысла их тратить на Динамо, ситуация такая в стране и в футболе! Его слова. Будут играть одни украинцы! Шахтёру не с кем будет играть в итоге, совсем! Сдувается и Шахтёр без конкуренции... Пока печаль! Ждём окончания бардака в нашей стране! Но, дождемся ли???
Ответить
+7
-1
Tenma7 (Чернигов)
18.12.2019 в 01:16
Так бардак только только начался:) все еще впереди
+6
-1
Cherkasskiy (Черкаси)
17.12.2019 в 22:41
В ДК все сложно.Есть легионеры которым действитеьно нечего делать в команде.Но уерен есть те( которые могут прибавить при толковом тренере.И это касается не только легионеров.А так,всех продать.... вижу плюс только для зарплатной ведомости..
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+5
0
Evhen777 (Luhansk)
17.12.2019 в 22:37
похоже, сурок отмыл бабло на этих неудачниках, а играть им давать и не планировал
Ответить
+3
-5
andyua (Kyiv)
17.12.2019 в 22:35
Особливо Бєсєдін, бл@, вартий довіри... Ну не цирк?
Ответить
+10
-1
vituynia (Черкассы)
17.12.2019 в 22:29
Ну Соля можно было бы и оставить и так нападающих нету. А вот Беседина и Кадара, зимой нужно кому нибудь впарить,хотя бы в аренду.
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+10
0
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ПетроФ (Луцьк)
17.12.2019 в 22:20
Циганик - перепив. Соль, Кадірі. Жерсон -їм ще толком не дали грати. Кензьора як мінімум не гірший за Караваєва. Кадар розчарував, думав що може стати лідером а він здувся((.
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+6
-1
xapyga (Запорожье)
17.12.2019 в 22:44
почти 3 года играет,а ты только думал что он сможет,да это днище первый год привозило еще больше.Я б понял что ты думал что Соль мог сталь лидером,но как можно было надеяться на Кадара)))
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+3
-1
xapyga (Запорожье)
17.12.2019 в 22:46
и Кензера как минимум не лучше Караваева,Жерсон дно с молдавского чемпа.А вот Кадири и Соль может и заиграли
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+5
-1
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Maxam (Чернівці)
17.12.2019 в 23:25
Кадири в матчах на сборах отлично играл. Так же, Соль не плохо смотрелся, при переходе. Но нет, дадим играть Беседену и Ко. в эти пусть лавку полируют. Вот и сдулись.
+4
0
bender_sun (Белая Церковь)
17.12.2019 в 22:13
Кадири?? Ладно, Жерсон купили с перепою после матча с Люксами, но Кадири? Как вообще они выбирают кого купить? Может и от Ибрагима Каргбо стоит избавиться? Слишком это трансфер мало принес Динамо Киев.
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+6
0
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ymscik (Херсон)
18.12.2019 в 13:24
По Жерсону в точку!!! Не многие знают, но именно так его и покупали!!!
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ymscik (Херсон)
18.12.2019 в 13:28
А после второго матча с Люксами забыли продать!
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