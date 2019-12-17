Цыганык: Динамо планирует избавиться от пяти легионеров

Известный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык оценил кадровый потенциал "Динамо" и рассказал о планах киевлян на трансферном рынке.

"Большая проблема "Динамо" – это легионеры, которые не соответствуют уровню клуба. Они приходят, занимают определенную нишу, но ничего не дают команде. Таких легионеров в украинском футболе много.

Кадар, Кендзёра, Соль, Кадири, Жерсон – это те легионеры, которые уже ничего нового "Динамо" не дадут. Движения вперед с ними не будет, они тянут команду вниз и должны уйти. Насколько мне известно, в планах "Динамо" – найти другие клубы этим пяти игрокам. Удастся ли – это уже другой вопрос. Пиварич, Сидклей, Самбрано – это вообще отдельный разговор.

Возможно, "Динамо" именно сейчас стоит избавиться от балласта. Чемпионат фактически проигран, а еврокубков весной не будет. Учитывая вылет "Шахтера" из Кубка, то этот трофей можно выигрывать и с украинскими футболистами. Стоит разобраться, кто нужен клубу – нужны ли вообще "Динамо" легионеры, которые уже ничего не могут дать команде. Они лишь занимают место других игроков.

Тот же Александр Тымчик – он по работоспособности не хуже Кендзёры, ему стоит дать шанс развиться. Шапаренко, Цыганков, Беседин, Попов, Миколенко, Тымчик, Михайличенко, которого уже продали – все эти ребята стоят доверия тренерского штаба", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.