Шовковский: Предложения возглавить Динамо не было, только разговоры вокруг этого вопроса

Бывший голкипер "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о перспективах возглавить киевский клуб.

— Предложения возглавить "Динамо" не было, только разговоры вокруг этого вопроса. Мы с Игорем Михайловичем могли разговаривать на любую тему, никаких ограничений у нас не было. Вокруг этой темы мы тоже разговаривали, но не было даже намека на предложение.

— А если Суркис позвонит завтра и предложит пост главного тренера "Динамо"?

— "Лучшее — враг хорошего". Сейчас такое предложение было бы неактуальным. У меня есть много идей относительного того, кем я себя вижу в будущем. Но я не люблю разговаривать о том, что, возможно, будет в будущем. "Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах".