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Шовковский: Предложения возглавить Динамо не было, только разговоры вокруг этого вопроса

Премьер-лига
(1 голосов)

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Шовковский: Предложения возглавить Динамо не было, только разговоры вокруг этого вопроса

Бывший голкипер "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о перспективах возглавить киевский клуб.

— Предложения возглавить "Динамо" не было, только разговоры вокруг этого вопроса. Мы с Игорем Михайловичем могли разговаривать на любую тему, никаких ограничений у нас не было. Вокруг этой темы мы тоже разговаривали, но не было даже намека на предложение.

— А если Суркис позвонит завтра и предложит пост главного тренера "Динамо"?

— "Лучшее — враг хорошего". Сейчас такое предложение было бы неактуальным. У меня есть много идей относительного того, кем я себя вижу в будущем. Но я не люблю разговаривать о том, что, возможно, будет в будущем. "Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах".

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В статье: Александр Шовковский Игорь Суркис Украина Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:00
Патриоты, вы не знаете где Суркис живет?
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0
0
Toni (Львiв)
18.12.2019 в 13:25
Ти переживай щоб він і вони не взнали твій адресок. А то знаєш в редакції різні люди працюють.
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
18.12.2019 в 07:53
О о ! Ще один сєрдєчнік !
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0
-1
zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 06:56
Шо?апять "динамовское сердце"???
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0
-1
ts0y (Чернигов)
18.12.2019 в 01:18
Во перекрутили, там про спортианого директора речь шла, а не возглавить
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