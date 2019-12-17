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Десна подпишет двух игроков Зари – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о Леване Арвеладзе и Филиппе Будковском

Десна подпишет двух игроков Зари – СМИ
Новина українською

Два футболиста луганской "Зари" продолжат свою карьеру в "Десне".

По информации "Динамомании", в Чернигов переберутся полузащитник Леван Арвеладзе и нападающий Филипп Будковский.

Отметим, что 26-летний Арвеладзе выступал за "Десну" с 2016 по 2018 год, после чего перешел в "Зарю". В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.

27-летний Будковский, в свою очередь, вернулся в "Зарю" в январе этого года, и в 16 матчах нынешнего сезона забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Филипп Будковский Леван Арвеладзе десна
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 08:45
Бред. Зачем эти сбитые лётчики в Десне ??? Смерть микроклимата в команде !!! Я так понимаю Арвеладзе предполагается вместо Артемки... в стране больше игроков нет чи шо ???? Еще , бл@, Парцванию возьмите третий раз ...
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 08:26
Для чого цей дерев'яний голодуючий з кінською мордою? А Арвеладзе вже мабуть розучився грати сидячи на банці.
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 08:43
А ты почаще подходи к зеркалу-еще не то увидишь!Правда потом спать плохо будешь.Але то ТАКЕ!
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+1
-3
jmen2986 (Kiev)
17.12.2019 в 22:26
Правильно сделали, особенно Будковский это второй Беседин
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+3
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
17.12.2019 в 23:38
При всих недоліках Беседіна , Будківський проти нього ніхто . За півсезона 1 відскочив від нього в ворота - в Артема трохи покручє буде ...
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+2
-4
Hunter02 (Винница)
17.12.2019 в 23:49
Цікаво чим?
+2
-3

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