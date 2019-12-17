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Десна подпишет двух игроков Зари – СМИ
Речь идет о Леване Арвеладзе и Филиппе Будковском
Два футболиста луганской "Зари" продолжат свою карьеру в "Десне".
По информации "Динамомании", в Чернигов переберутся полузащитник Леван Арвеладзе и нападающий Филипп Будковский.
Отметим, что 26-летний Арвеладзе выступал за "Десну" с 2016 по 2018 год, после чего перешел в "Зарю". В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.
27-летний Будковский, в свою очередь, вернулся в "Зарю" в январе этого года, и в 16 матчах нынешнего сезона забил 1 гол.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 08:45
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 08:26
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Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 08:43
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jmen2986 (Kiev)
17.12.2019 в 22:26
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
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Hunter02 (Винница)
17.12.2019 в 23:49
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