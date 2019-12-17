Десна подпишет двух игроков Зари – СМИ

Два футболиста луганской "Зари" продолжат свою карьеру в "Десне".

По информации "Динамомании", в Чернигов переберутся полузащитник Леван Арвеладзе и нападающий Филипп Будковский.

Отметим, что 26-летний Арвеладзе выступал за "Десну" с 2016 по 2018 год, после чего перешел в "Зарю". В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.

27-летний Будковский, в свою очередь, вернулся в "Зарю" в январе этого года, и в 16 матчах нынешнего сезона забил 1 гол.