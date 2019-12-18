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Днепр-1 ушел на месяц в отпуск

Премьер-лига
(2 голосов)

И запланировал сборы в Турции

Днепр-1 ушел на месяц в отпуск
Новина українською

Сыграв последний матч в этом календарном году против "Александрии" (1:2), СК "Днепр-1" ушел в отпуск.

Отдыхать команда будет в течение месяца. Игроки соберуться на базе 14-15 января. На эти дни запланирован медицинский осмотр.

Затем днепряне планируют провести тренировочные сборы в Турции.

Напомним, что по итогам осенней части чемпионата "Днепр-1" с 18 очками расположился на 8 месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: СК Днепр-1
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