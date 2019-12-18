Днепр-1 ушел на месяц в отпуск

Сыграв последний матч в этом календарном году против "Александрии" (1:2), СК "Днепр-1" ушел в отпуск.

Отдыхать команда будет в течение месяца. Игроки соберуться на базе 14-15 января. На эти дни запланирован медицинский осмотр.

Затем днепряне планируют провести тренировочные сборы в Турции.

Напомним, что по итогам осенней части чемпионата "Днепр-1" с 18 очками расположился на 8 месте в турнирной таблице УПЛ.