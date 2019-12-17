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Заря и Ворскла сыграют в Турции с поляками

Премьер-лига
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Соперником луганчан и полтавчан станет один и тот же клуб

Заря и Ворскла сыграют в Турции с поляками
UA-Футбол
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Как известно, два из трех этапов зимней подготовки к весенней части сезона-2019/20 луганская "Заря" проведет в Турции, во время которых запланирован ряд контрольных матчей с соперниками из разных стран. В ходе первого турецкого сбора одним из спарринг-партнеров команды Виктора Скрипника станет польский клуб ЛКС из Лодзи, встреча с которым должна состояться 22 января.

С этой же командой на турецкой земле нынешней зимой встретится другой представитель УПЛ – полтавская "Ворскла". Поединок с ЛКС запланирован тремя днями позже – 25 января.

Отметим, что ЛКС - дебютант Екстраклясы и сейчас в элитном польском дивизионе занимает предпоследнее место.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ЛКС (Лодзь)
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