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Санжар: У ребят, которые должны тянуть команду, нет желания играть за нее. Им надо менять обстановку
В Карпатах грядет кадровая чистка?
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о нынешних проблемах команды.
"Команда разбалансирована. Есть молодые ребята, которые имеют желание, но нет на данный момент опыта. Они должны выходить на замену, где-то помогать, расти как футболисты. Ребята, которые должны тянуть команду, не имеют желания играть за нее, им надо менять обстановку.
Думаю, каждый матч – бой, поединок, на него нужно максимально настраиваться", – сказал Санжар.
Напомним, что на зимний перерыв "Карпаты" ушли, занимая последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе всего 11 очков.