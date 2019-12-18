Санжар: У ребят, которые должны тянуть команду, нет желания играть за нее. Им надо менять обстановку

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о нынешних проблемах команды.

"Команда разбалансирована. Есть молодые ребята, которые имеют желание, но нет на данный момент опыта. Они должны выходить на замену, где-то помогать, расти как футболисты. Ребята, которые должны тянуть команду, не имеют желания играть за нее, им надо менять обстановку.

Думаю, каждый матч – бой, поединок, на него нужно максимально настраиваться", – сказал Санжар.

Напомним, что на зимний перерыв "Карпаты" ушли, занимая последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе всего 11 очков.