Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги
Второе признание для молодого рефери
UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Сергеем Шебеком и Мирославом Ступаром определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
Если по итогам 17-го тура в борьбе за звание лучшего развернулась серьезная и конкурентная борьба, то 18-й игровой день не отличился напряжением. Практически не было конкурентов у арбитра матча "Десна" - "Динамо" (0:1) Виктора Копиевского. Молодой рефери показал пять желтых карточек и назначил пенальти в сторону ворот "Десны".
Фото - ФК "Десна"
Для Виктора Копиевского это уже второе подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козык (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й тур) и Дмитрий Кутаков (15-й тур).