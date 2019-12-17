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Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Второе признание для молодого рефери

Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Сергеем Шебеком и Мирославом Ступаром определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Если по итогам 17-го тура в борьбе за звание лучшего развернулась серьезная и конкурентная борьба, то 18-й игровой день не отличился напряжением. Практически не было конкурентов у арбитра матча "Десна" - "Динамо" (0:1) Виктора Копиевского. Молодой рефери показал пять желтых карточек и назначил пенальти в сторону ворот "Десны".

Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги - изображение 1

Фото - ФК "Десна"

Для Виктора Копиевского это уже второе подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козык (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й тур) и Дмитрий Кутаков (15-й тур).

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Виктор Копиевский лучший арбитр тура
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Комментарии (5)
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
18.12.2019 в 07:57
ну да ,конечно ,ни одной желтой не всучил Динамо за нарушения только за затяжку времени ,неадекватно отсудил как по мне..... засудил ДЕСНУ
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+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
18.12.2019 в 11:13
А гол Вербича с пенальти.. Ваши честные операторы показали все птичек кошек только не линию ворот..
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+2
0
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
18.12.2019 в 13:32
какой гол Вербича человечек, .мяч полностью не пересек линию .плачешь
0
0
bender_sun (Белая Церковь)
18.12.2019 в 00:08
Ех...а Балакин так и не стал лучшим ни в одном туре, арбитр ФИФА! ёпт. Для 18 тура, хоть бы поощрительный приз дали ему, "золотая малина" или "малиновый свисток".
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+1
-1
Мирослав (Львів)
18.12.2019 в 11:19
Нащо йому той приз, він краще візьме грішми. Треба "відбивати" усе, що заплатив Лучі за звання арбітра ФІФА.
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+1
0

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