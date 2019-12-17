Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Сергеем Шебеком и Мирославом Ступаром определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Если по итогам 17-го тура в борьбе за звание лучшего развернулась серьезная и конкурентная борьба, то 18-й игровой день не отличился напряжением. Практически не было конкурентов у арбитра матча "Десна" - "Динамо" (0:1) Виктора Копиевского. Молодой рефери показал пять желтых карточек и назначил пенальти в сторону ворот "Десны".

Фото - ФК "Десна"