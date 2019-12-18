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Один из тренеров покинул Олимпик

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-кипер сборной Украины

Один из тренеров покинул Олимпик
Новина українською

У 46-летнего тренера вратарей ФК "Олимпик" Владимира Савченко закончился контракт с донецким клубом.

Очевидно, что клуб и тренер решили не продолжать сотрудничество.

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Владимир Савченко работал в ФК "Олимпик" с октября 2018 года.

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В статье: Олимпик (Донецк) тренер Владимир Савченко
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Источник:
ФК Олімпік

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