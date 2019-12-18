Премьер-лига
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Один из тренеров покинул Олимпик
Экс-кипер сборной Украины
У 46-летнего тренера вратарей ФК "Олимпик" Владимира Савченко закончился контракт с донецким клубом.
Очевидно, что клуб и тренер решили не продолжать сотрудничество.
Владимир Савченко работал в ФК "Олимпик" с октября 2018 года.
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Источник:ФК Олімпік
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