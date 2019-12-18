(Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

В течение последних дней различные не связанные друг с другом источники сообщали о том, что "Динамо" намерено зимой устроить кадровую чистку. И одним из тех, кому укажут на дверь, будет новичок команды Жерсон Родригес.

Трудно понять сущность этой ситуации. Жерсон только летом присоединился к "Динамо" под аккомпанемент довольно громких фанфар. Мол, купили сильного игрока и наконец-то закрыли позицию центрального нападающего. Тогда никого не беспокоил нюанс, что Жерсону удобнее играть не на позиции центрального форварда, а на фланге. Там, где у "Динамо" нет кадрового дефицита. Создается твердое впечатление, - подтверждено временем и развитием событий, - что особо тогда никто ситуацию и не анализировал. Понравился игрок в матчах за сборную Люксембурга, сумма его трансфера оказалась по карману владельцам "Динамо" – "упакуйте". А теперь – головная боль.

Вероятно, последней каплей стал неподконтрольный всплеск эмоций от Жерсона Родригеса во время поединка "Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины. После того люксембуржец сыграл лишь 63 минуты в футболке "Динамо" и еще в шести матчах просто числился в заявке. Хотя уместно ли говорить о "последней капле" в контексте футболиста, который еще даже толком не обжился в Киеве? Получается тогда, что он уже приехал в Украину с переполненной чашей.

Но здесь необходимо делать важную поправку – Жерсон действительно не бесталанный игрок. Примем во внимание последний его поединок за сборную Люксембурга: по уровню активности, по уровню создания опасности чужим воротам "динамовец" мало чем уступал самому Криштиану Роналду (хотя CR7 и забил свой гол, а Родригес – нет). И это при условии, когда команду Родригеса соперник существенно превосходил в классе. В составе "Динамо", которое, в свою очередь, классом превосходит многих представителей УПЛ, Жерсон мог выступать, по крайней мере, не хуже Вербича или Цыганкова. Однако в этом и проблема: на позиции центрального нападающего Родригес не может давать подобный объем работы и пользы, а пихать его на фланг смысла нет, потому что там места заняты лидерами коллектива.

Ситуация перекликается с той, в которой оказался Фран Соль. Нападающий тоже не бесталанный, но совсем не адаптирован под динамовский стиль игры. И вряд ли его удастся адаптировать, поскольку играть в стиле Беседина, но при этом забивать голы, Соль просто не умеет. Еще одно приобретение – в молоко.

В итоге имеем плачевную ситуацию: за игроков были уплачены средства, они получают немалые зарплаты и занимают места в заявке. А "Динамо" все равно полагается в нападении на малорезультативного Артема Беседина.

Из года в год – одно и то же.