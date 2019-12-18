Шовковский: Не восхищаюсь тем, что бил Хачериди, но это была последняя капля

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о том, как в свое время конфликтовал со своим бывшим одноклубником Евгением Хачериди, вспомнив историю, когда доходило до рукоприкладства.

"Бить одноклубника — ненормально? А относиться так ко всей команде — нормально? Во-первых, я не воспринимаю это как свое замечательное действие. Я не восхищаюсь тем, что сделал. Во-вторых, я понимал, что это была последняя капля.

Мы с Шевченко его просили, ему доказывали… Был момент, когда мы вместе чуть его не… Андрей меня тогда сдержал, сказал: "Давай не будем". Были исчерпаны почти все возможности. Потом — эмоции.

Тренер не должен этого делать. Он его может не поставить в состав, отлучить от тренировок. Это он для себя решает, как будет лучше для игрока, как будет лучше для команды.

Женя так и не понял, что на него рассчитывают. У него есть все качества. Кстати, я не встречал ни одного футболиста с такими фантастическими качествами, как у него. У него была взрывная скорость, прекрасный рост, он достаточно координирован. Он должен был играть в самом сильном чемпионате Европы и быть одним из лучших. Возможно, он, как и Вирджил ван Дейк, был бы номинирован на "Золотой мяч".

Но его отношение и непонимание всех тех ключевых моментов привели к тому, что он в интервью говорил, что его не понимают тренеры, что он не знает, чего они от него хотят. Хачериди, на мой взгляд, не командный игрок. Он мог бы себя больше реализовать как индивидуальность", — сказал Шовковский.

Напомним, что Шовковский сорвался на Хачериди после матча против "Маккаби" в декабре 2011 года в Лиге Европы, в котором защитник заработал удаление за неспортивное поведение, заступившись за Александра Алиева.