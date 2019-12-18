Фанаты Динамо разгромили вагон электрички по дороге из Чернигова

Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда Нежин – Киев. Инцидент случился 15 декабря.

Как сообщает официальный сайт Укрзализныци, машинист поезда вынужден был остановиться на станции Бобровица в Черниговской области. Хулиганы убежали до прибытия полиции на место происшествия.

Ущерб от инцидента оценен почти в 40 тысяч гривен. В частности, было сорвано 35 сидений, стоп-кран, также нарушители жгли петарды и файеры.

Возможно, речь о болельщиках "Динамо", которые 15 декабря возвращались из Чернигова, где прошел матч выездной матч киевлян против "Десны" (0:1). Во всяком случае, на фото, которые представил перевозчик, фигурируют именно стикера болельщиков киевского клуба.