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Фанаты Динамо разгромили вагон электрички по дороге из Чернигова
Перевозчик оценил убытки в 40 тысяч гривен
Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда Нежин – Киев. Инцидент случился 15 декабря.
Как сообщает официальный сайт Укрзализныци, машинист поезда вынужден был остановиться на станции Бобровица в Черниговской области. Хулиганы убежали до прибытия полиции на место происшествия.
Ущерб от инцидента оценен почти в 40 тысяч гривен. В частности, было сорвано 35 сидений, стоп-кран, также нарушители жгли петарды и файеры.
Возможно, речь о болельщиках "Динамо", которые 15 декабря возвращались из Чернигова, где прошел матч выездной матч киевлян против "Десны" (0:1). Во всяком случае, на фото, которые представил перевозчик, фигурируют именно стикера болельщиков киевского клуба.
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