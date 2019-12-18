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Фанаты Динамо разгромили вагон электрички по дороге из Чернигова

Премьер-лига
(1 голосов)

Перевозчик оценил убытки в 40 тысяч гривен

Фанаты Динамо разгромили вагон электрички по дороге из Чернигова
Новина українською

Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда Нежин – Киев. Инцидент случился 15 декабря.

Как сообщает официальный сайт Укрзализныци, машинист поезда вынужден был остановиться на станции Бобровица в Черниговской области. Хулиганы убежали до прибытия полиции на место происшествия.

Ущерб от инцидента оценен почти в 40 тысяч гривен. В частности, было сорвано 35 сидений, стоп-кран, также нарушители жгли петарды и файеры.

Возможно, речь о болельщиках "Динамо", которые 15 декабря возвращались из Чернигова, где прошел матч выездной матч киевлян против "Десны" (0:1). Во всяком случае, на фото, которые представил перевозчик, фигурируют именно стикера болельщиков киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Укрзалізниця

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Комментарии (29)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
18.12.2019 в 22:52
Выпердыши суркисни.
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+3
0
Шурик ZP (Запорожье)
18.12.2019 в 22:50
Совиные уебки
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+2
0
avatar
DMiT75 (Донецк)
18.12.2019 в 22:04
Ничегошеньки вы не понимаете уважаемые друзья-болельщики, не читайте текст - смотрите лучше фото. Ведь на фото отчётливо видны знаки-амулеты-символы для привлечения вымерающих, редчайших северных сов, и приготовлены места гнездования и насесты для них. Всё это сделано с величайшей заботой и кропотливейшим трудом, заботливыми руками хранителей редкого и ценитялями высокого. Это величайшие, интеллектуальнейшие, образованнейшие и высочайшевоспитанные люди нашей эпохи. Они сами нуждаются в охране и заботе не меньше, чем северные совы.
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+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.12.2019 в 22:12
Тайсона на них нет...
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+4
0
SD123 (Ясиноватая)
18.12.2019 в 22:39
все электрички купил Ахметов, подстава!!!
Ответить
+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.12.2019 в 22:02
Как я понял,"совы" теперь надолго прилипли к этим очень культурным, молодым людям.. А всего-то промолчи, и не неси х*йню. Но нет, теперь при каждом их упоминании будут отгребать..
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+2
0
SD123 (Ясиноватая)
18.12.2019 в 21:55
Нет никаких доказательств, это все Тайсон или Ахметов инфа 100%
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+6
0
avatar
Инспектор ( )
18.12.2019 в 21:02
Просто,зачем?
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+3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
18.12.2019 в 21:04
Ответить
+2
0
Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2019 в 21:44
в защиту сов
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+4
0
bambur (Николаев)
18.12.2019 в 20:38
Совы через окна залетели))))) быдло оно и в электричке быдло
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 20:41
совокоптеры
Ответить
+5
0
v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 21:39
Это уже не совы, а гуси поулетали с голов. И как этими головами можно болеть за любимый клуб?!
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+1
0
avatar
uprise (Минск)
18.12.2019 в 19:51
А у вас разве их не усыпляют когда перевозят? Нельзя так, это не гуманно
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+6
-2
avatar
Maldini (Киев)
18.12.2019 в 19:43
В чём виновата электричка?!Во-первых ВЫИГРАЛИ!Во-вторых откуда столько злобы на вагон?!Все претензии к Суркису и ген.директору Резо Чохонелидзе!!!Идите к ним и ломайте сиденья!!!
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+7
-2
Cerega15 (Kherson)
18.12.2019 в 19:28
Не понимаю, почему нельзя было остановить поезд на станции, где их уже ждал бы наряд полиции.
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+10
0
oleg.m.3972 (Харьков)
18.12.2019 в 21:02
Скорее всего они же и сорвали стоп-кран, чтоб не пересекаться с полицией.
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+1
0
zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 19:25
До переліку "київських"(л...хи, торти і п...си) офіційно включені так звані фанати!
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+3
-1
avatar
Чаклун Крейсервейтер (Миколаїв)
18.12.2019 в 19:13
Єдине питання - на%уя?
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+8
0
zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 19:22
Те ж питання до цих уїбків..матч вп-дирка десь року 10..11. після матчу розгромили фасад лікероводочного, той що біля жд вокзалу.дибіли
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+3
0
robot2015
18.12.2019 в 19:40
Потому что знают что за этот поступок не будет наказания.А во вторых просто мозгов нет.
Ответить
+6
0
Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2019 в 21:44
в защиту сов
Ответить
+1
0
avatar
Wieniawski (Калуш)
18.12.2019 в 18:54
быдло и звери. фанатов давно не надо пускать на стадионы
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+14
0
ysebe1970 (Бровары)
18.12.2019 в 18:58
быдло у нас на каждом шагу.. Когда с балкона летят окурки шприцы бутылки.. а ты про фанатов .. посмотри в зеркало.. ведь ты тоже такой как они..
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+1
-11
ysebe1970 (Бровары)
18.12.2019 в 18:53
А чего перевозчики остальные вагоны не показали... Особенно туалеты.. Срань и вонь кругом . Стыдоба..
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+2
-10
avatar
beatles (Крыжополь)
18.12.2019 в 18:47
ну слава Богу, совы спасены!
Ответить
+8
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.12.2019 в 18:37
Это было тоже в защиту сов?))
Ответить
+12
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.12.2019 в 18:38
Да,за право сов ездить в электричках)
Ответить
+10
-2
robot2015
18.12.2019 в 19:38
Шутка конечно смешная и было бы весело, если бы не было так грустно... У нас из за безнаказанности творят что хотят и не только фанаты.
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+5
0

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