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Конопля: От Динамо получили дурацкий гол с добивания
Защитник Десны - о поражении от Динамо
Защитник "Десны" Ефим Конопля поделился мнением о поражении своей команды в матче 18-го тура УПЛ от "Динамо" (0:1).
"Наиграли на забитые мячи, не на один так точно. Не повезло, не хватило мастерства, сказалась неопытность. Плюс получили дурацкий гол с добивания, не доиграли, все очень банально.
Больше ничего не дали создать "Динамо", кроме пенальти, когда уже пошли всей командой отыгрываться", – сказал Конопля.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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