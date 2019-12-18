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Конопля: От Динамо получили дурацкий гол с добивания

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Десны - о поражении от Динамо

Конопля: От Динамо получили дурацкий гол с добивания
Новина українською

Защитник "Десны" Ефим Конопля поделился мнением о поражении своей команды в матче 18-го тура УПЛ от "Динамо" (0:1).

"Наиграли на забитые мячи, не на один так точно. Не повезло, не хватило мастерства, сказалась неопытность. Плюс получили дурацкий гол с добивания, не доиграли, все очень банально.

Больше ничего не дали создать "Динамо", кроме пенальти, когда уже пошли всей командой отыгрываться", – сказал Конопля.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Ефим Конопля
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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