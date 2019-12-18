Сабо: У Динамо осталось только имя, игры нет

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от игры столичного клуба в первой части нынешнего сезона.

— Йожеф Йожефович, можно ли сказать, что первая часть сезона для "Динамо" получилась провальной, учитывая результаты, прежде всего, в Лиге Европы и чемпионате Украины?

— Еще полгода тому назад, в начале чемпионата я говорил, что в этом году у "Динамо" будет борьба за второе место в УПЛ. Теперь же мы видим, что это борьба есть, но не только за второе место, поскольку, можно оказаться и на четвертой позиции. Ведь соперники очень непростые — "Заря", "Александрия", "Десна".

Я говорю о том, что у "Динамо" нет средней линии. Для меня эти футболисты, не буду называть фамилий, это не полузащитники. Единственный опорный полузащитник в команде — это Сидорчук, который умеет отбирать мяч. Все остальные... не хочу даже говорить. В Европе что, дураки? Тех футболистов, которых взяло "Динамо", они ранее побывали в 5-7 командах, но никому не подошли. А почему они должны подходить "Динамо"? Они могут только ослабить игру команды, а не усилить.

Что касается молодых футболистов "Динамо" — они не прогрессируют, они как пришли с молодежной команды, на таком уровне и играют. Не знаю, где клуб может найти новых исполнителей. Но есть ряд футболистов, которые не подходят для "Динамо".

— К слову, появилась информация, что практически все легионеры могут покинуть команду зимой...

— И правильно, пусть покидают "Динамо". И у меня вопрос: почему на скамейке запасных сидит Цитаишвили? Он должен играть, прогрессировать. У него все есть: скорость, удар, мышление. Однако он находится в запасе и выходит на десять минут. Кроме того, не растет Цыганков, на которого мы все надеемся. Вы видели в этом году, что он прогрессирует? Наоборот.

— Невыход в плей-офф Лиги Европы из такой группы ударил еще и психологически по команде?

— Это катастрофа! Извините, но слабее группы уже невозможно было найти. Только подумать: "Динамо" не может обыграть дома таких соперников. Не могут, потому что нет игры. Абсолютно. Посмотрим, что будет после зимней паузы...

— Многие специалисты акцентируют внимание на том, что "Динамо" только сейчас — зимой пройдет полноценные сборы впервые с новым главным тренером. Как вы считаете, насколько это важно?

— Конечно, это очень важно! Ни в коем случае увольнять Михайличенко нельзя, у него должна быть хорошая программа подготовки команды. Тренер должен знать, каким образом поднять уровень игры — это самый главный вопрос. Просто так тренироваться — это не то. Свежий пример: игра "Аталанты" в Харькове. Они избрали тактику: активный отбор, прессинг. Как только кто-то из футболистов "Шахтера" получал мяч — его сразу же "накрывали" двое-трое игроков. К тому же, они все 90 с лишним минут носились по полю — это говорит о физической готовности команды.

У великого Лобановского физика всегда была на первом плане. Кроме того, игровая дисциплина — на очень высоком уровне, то есть, тренер дает задание игроку, которое он должен выполнить. Если не выполняешь, извини, иди в другую команду или садись на скамейку запасных. Посмотрите, какие физические кондиции у команды Гвардиолы или Клоппа. Все футболисты носятся по полю до финального свистка, и что примечательно, все отбирают у соперника мяч, Салах в том числе...

— Относительно второй части нынешнего сезона: "Динамо" считают явным фаворитом в борьбе за Кубок Украины...

— Хорошо, если выиграют, потому что с такой игрой... я не верю. Нет игры, я не вижу стиля у "Динамо", который был всю жизнь. Будет тяжело. Все считают, что в Кубке осталось "Динамо", которое должно его выиграть. Но у "Динамо" осталось только имя, игры нет. И это не я так говорю, все так говорят. Повторюсь, средней линии у команды нет. А это "кухня", где все "варится". Они и защищаются, и атакуют.

Как может полузащитник ни разу за 90 минут не ударить по воротам? Какой футбол тогда может быть? Самое главное — у команды нет игры. Почему нет? Потому что мастерства у многих футболистов нет, и не будет, потому что они остановились в развитии. Они могут играть за другие команды, например, Первой лиги, но это не уровень "Динамо".