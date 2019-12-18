Динамо на сборах планирует сыграть 13 спаррингов и принять участие в мини-турнире

Киевское "Динамо" объявило уточненные данные о планах на зимние сборы.

Ранее стало известно, киевляне проведут два учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. Теперь же официальный сайт "бело-синих " объявил о том, что во время первого сбора киевляне планируют сыграть 6 товарищеских матчей и принять участие в мини-турнире из 4 команд.

В свою очередь, на втором сборе киевляне намерены провести 7 контрольных встреч.

Соперники пока неизвестны. Клуб работает над организацией трансляций спаррингов.

Напомним, что первый сбор "Динамо " проведет с 15 по 28 января, а второй – с 2 по 16 февраля.