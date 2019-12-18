Сопко: Динамо может ослабить своего главного конкурента, забрав из аренды Леднева и Русина

Экс-защитник "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Александр Сопко подвел итоги осенней части сезона для луганской "Зари".

"Казалось, что "Заря", имея за спиной успех, и находясь на каком-то этапе развития, после ухода Юрия Вернидуба будет только искать свой новый почерк. Ушло много иностранцев, но в команду пришел украинский наставник с европейским менталитетом. Виктор Скрипник показал разницу между нашим тренерским цехом и зарубежным.

Насколько я знаю, внутри коллектива поменялась атмосфера, упор сделан на отечественных исполнителей, нет фаворитизма в работе, все знают, что делать и как работать. Скрипник нашел подход и к ветеранам, и к молодым футболистам. Мы видим, как заиграли Иванисеня, Михайличенко, тот же Юрченко, которые еще год назад не были на слуху.

За "Зарей" интересно наблюдать. Мне нравится, как она играет против лидеров. Когда я смотрю на картинке сверху, как располагаются луганчане на поле, как они прессингуют, как выбегают из обороны в атаку, становится понятно, что в "Заре" серьезная организация игры.

Думаю, именно "Заря" будет главным конкурентом "Динамо" в борьбе за второе место. Хотя луганчан могут ослабить сами киевляне, если заберут зимой из аренды Леднева и Русина. Хотя, на мой взгляд, для развития самих футболистов, им было бы лучше доиграть сезон в "Заре", - сказал Сопко.

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Заря" занимает 3-е место в чемпионате Украины, отставая от "Динамо", которое идет вторым, на 2 очка.