Ожидания и реальность. С чем мы встречали второе полугодие УПЛ и каким оно оказалось на самом деле

Александр Рыженко и Сергей Швец течение текущего сезона все выходные посвящали украинской Премьер-лиге. Сейчас они делятся своими мыслями о первой части украинского чемпионата. Структура материала ниже построена просто: первый абзац - о том, каким виделось выступление команды в начале сезона, второй абзац - каким он оказалось на самом деле.

Карпаты

Историческая память (бронза Маркевича, еврокубки Кононова) накануне каждого нового сезона побуждают верить в светлое будущее "Карпат". И на этот раз от "львов" ждали, что после борьбы за выживание в прошлом чемпионате они хотя бы приблизятся к первой шестерке. Тем более, что львовский клуб, казалось, наконец-то определился с тренером, провел масштабную трансферную кампанию, подписав опытных исполнителей, перспективную молодежь и даже легионеров из Западной Европы.

Однако "Карпаты" снова перемудрили. Вместо легенды клуба Александра Чижевского, который наконец начал вырисовывать контуры своей игры, на тренерский мостик стал Роман Санжар. То ли команда нового тренера не восприняла, то ли внутренние клубные процессы поспособствовали, но львовяне выдали серию из 12 матчей без побед и завершили год на последнем месте в УПЛ. Санжар говорит, что понимает в чем проблема, однако ему будет непросто спасти свою репутацию и "Карпаты" от окончательного позора.

Ворскла

В конце прошлого сезона Виталий Косовский продемонстрировал желание перестроить игру "Ворсклы", сделать ее более изысканной по сравнению со стилем, который исповедовал Василий Сачко. Сомнения возникали по поводу способности тренера без опыта самостоятельной работы воплотить в жизнь такой сложный замысел, поэтому вряд ли полтавчане могли бороться за первую шестерку, но и ощущение приближающегося провала не было.

На практике Косовский не сумел объединить старожилов с большой группой легионеров в единый коллектив. Даже те, чье мастерство раньше сомнений не вызывало, начали деградировать. "Ворскла" потеряла прошлый почерк, а нового не приобрела. Ситуацию был призван спасать Юрий Максимов, исповедующий схожие с Сачко принципы - простота в игре ради результата. Краткосрочный эффект это дало – полтавчане уже не последние, и сработает ли на длинной дистанции, учитывая слухи о проблемах в клубе, сказать трудно.

Львов

Трудно было чего-то ждать от команды, которая, похоже, никому не нужна. Болельщиков на игры "сине-золотых" и розгой не загонишь, до пресс-службы не достучишься, а руководство вроде и есть, однако его работу кроме приглашения бразильцев в мешках просто не видно.

В начале сезона еще казалось, что этот проект нужен хотя бы на тот момент наставнику Богдану Блавацкому, но с сентября команда просто осталась сама для себя. О периоде работы Мазяра просто не будем вспоминать, потому что говорить о том времени почти нечего (хорошего). Сейчас наступила эра Егише Меликяна, который смог сделать конкурентный коллектив еще в "Стали", где также не было ни болельщиков (из-за места проведения домашних матчей), ни денег. Но тогда армянский специалист хотя бы смог зарядить своих подопечных идеей. Возможно, ее хватит и на вторую часть сезона.

Олимпик

Приглашение Жулио Сезара на должность главного тренера донецкой команды воспринималось как откровенная авантюра, которая обрекает "Олимпик" на борьбу за выживание. Авантюрой она и оказалась. "Олимпику" пришлось перестраиваться уже по ходу сезона, чтобы не увязнуть на дне. И стоит отдать должное руководству клуба, которое сделало правильный выбор нового тренера.

Сейчас игра "Олимпика" выглядит наиболее осмысленной среди команд, ведущих борьбу за шестое место. Да, поражение в последнем в 2019-м году туре ухудшило шансы, однако если дончане удержат Висенте Гомеса в клубе, то вполне могут обойти конкурентов на финишной прямой перед вторым этапом.

Днепр-1

После уверенно выигранных Второй и Первой лиг "Днепр-1" заходил в высший дивизион под восторженные возгласы о том, что УПЛ получила еще один клуб, способный бороться за высокие места. Оптимизма добавляли фигура тренера и состав, который был у него под рукой, в том числе и пара новоиспеченных чемпионов мира среди молодежи, Булецы и Супряги.

Однако прав оказался Дмитрий Михайленко, который от начала подчеркивал, что не стоит бежать впереди поезда. "Днепр-1" чередовал неплохие матчи с провальными и на финише года оказался в числе середняков, которым не грозит вылет, но и в шестерке лучших им пока делать нечего. Поэтому весну днепровцы потратят на подготовку команды к следующему шагу.

Колос

Первый поединок плей-офф ковалевцев против "Черноморца" в конце прошлого сезоона оставил от игры ребят Костышина не лучшие впечатления. Да еще и в межсезонье коллектив почти не усиливался, поэтому прогнозировалось, что команда ниже трех последних ступенек таблицы вряд ли поднимется.

И все же благодаря прежде всего эмоциональной составляющей и целеустремленности коллектив приятно радовал, приобретая все больше поклонников среди нейтральных болельщиков. Еще больше за "Колос" начали топить после серии ошибок арбитров, которых против ковалевцев набралось слишком много. Вряд ли бы при безошибочном судействе "Колос" досрочно обеспечил себе место в ТОП-6. Но шансы на это у команды едва ли не выше других претендентов. Многое будет зависеть от зимнего антракта.

Мариуполь

Когда первая команда полностью зависима с точки зрения своего состава от других, то многого ожидать не приходится. В прошлом сезоне приазовцы заскочили в еврокубки и даже обошли в итоговой таблице "Зарю" - можно сказать, что подопечные Александра Бабича тогда прыгнули выше головы. Благодаря финансовой стабильности, ожидалось, что сейчас команда вновь поведет борьбу за еврокубковую зону.

Но сейчас для попадания в ТОП-6 уже недосттаочно не иметь траблов с деньгами. Кроме первой пятерки сейчас таким могут похвастатться еще по меньшей мере три клуба. Поэтому "Мариуполю" оказалось трудно даже зацепиться за верхнюю шестерку. Еще и усилиться толком летом не удалось, пригласив только молодежь, которая раньше серьезного опыта не имела. Как итог, мариупольцы фактически по всем параметрам остались там же, где и были. Но в футболе обычно это означает шаг назад, которым оказался спуск на минус две позиции в таблице по сравнению с финишем прошлого сезона.

Александрия

Мало кто ожидал, что "горожанам" удастся повторить свое достижение и снова бороться за третье место в УПЛ. Да и большинство интересовала уже даже не судьба команды в чемпионате, сколько в Лиге Европы, где у ФКА большого опыта не было вообще. Многие внутренне уже даже настраивались на провал по всем фронтам.

Однако александрийцы смогли удивить - не завалили выступления в чемпионате и достойно выглядели в еврокубке. Отдельных слов заслуживает и Владимир Шаран, структура игры которого работала несмотря на соперника или ротацию своего состава. Рано списывать "Александрию" в борьбе за второе место: без тяжести еврокубков подопечные Шарана способны добавить в результатах и в чемпионате.

Десна

Черниговский клуб летом не проводил никакой кадровой революции. Команда Рябоконя в прошлом сезон пролетела мимо ТОП-6 и сейчас ставила себе задачу просто попасть в число лучших команд лиги на втором этапе. В таком случае можно было надеяться, что "северяне" в течение всего сезона просто будут бороться за ТОП-6.

Но сейчас можно использовать классическое выражение: "Реальность превзошла ожидания". Черниговцы удивляли в каждом туре не просто своими победами, но и стабильным местом в группе лидеров. Пусть "Десна" не всегда выделялась яркой игрой, но результат есть - а он в футболе все еще остается ключевым. И все же забросим ложку дегтя: "Десна" единственная из ТОП-5, у которой не было летом или осенью еврокубкового бремени. Посмотрим, как изменится ситуация весной, когда на международной арене от Украины останется только "Шахтер".

Заря

Приход Виктора Скрипника воспринимался с оптимизмом, но и с определенным страхом – удастся ли тренеру с совершенно другой футбольной культурой адаптироваться к реалиям Премьер-лиги. Поэтому ожидания были сдержанными – ниже четвертого места "Заря", учитывая состав, не должна была упасть, но прогресс за первую часть сезона стал приятной неожиданностью.

Сейчас Владимир Шаран заявляет, что "Заря" - вторая сильнейшая команда УПЛ после "Шахтера". Виктор Скрипник научил своих подопечных играть первым номером, что непросто давалось команде Юрия Вернидуба. Апогеем летне-осеннего периода стал матч на НСК "Олимпийский", где луганчане диктовали условия "Динамо", заслуженно победили и поднялись на второе место. И хоть зимовать все же придется на третьей строчке, весной от них ждут борьбы за зону Лиги чемпионов.

Динамо

Миколенко, Цыганков, Шепелев, Бульяский, Беседин, Шапаренко стали на год старше и опытнее, чем в прошлом сезоне. К ним добавились чемпионы мира, Цитаишвили и Попов, купили основного игрока сборной Украины Караваева, должен был набрать форму после травмы Фран Соль. Казалось, что у киевлян есть все предпосылки, чтобы выйти в групповой этап Лиги Чемпионов и, воспользовавшись сменой тренера в "Шахтере", захватить лидерство в чемпионской гонке.

По состоянию на сегодня "Динамо" уступило в квалификации Лиги Чемпионов далеко не гранду "Брюгге", приняло нового-старого тренера с динамовским сердцем, побывало на четвертом месте в УПЛ и в конечном итоге еще перед зимним перерывом отдало золото "Шахтеру", вылетело из посредственной группы Лиги Европы, максимально разочаровало своих болельщиков и готовится к очередной чистке состава и перестройке. Поистине, первая половина сезона - очередной эпизод "Дня сурка по-динамовски".

Шахтер

Летом "горняки" сменили наставника, пригласив вместо Фонсеки Луиша Каштру. Новый главком - это почти всегда лотерея. Какое бы не было у него резюме, есть очень много факторов в виде совместимости тренера с командой да и вообще уровня специалиста или коллектива. Поэтому особого оптимизма или пессимизма от назначения не было.

В принципе, Луиш Каштру свои первые полгода в "Шахтере" ничем не удивил в плане результата - ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Даже невыход в плей-офф ЛЧ трудно назвать провалом, учитывая, что у наших команд в последние годы дело в еврокубах стабильно разве что со знаком минус. Не будет даже странным, если "горняки" вылетят в первых раундах Лиги Европы, почти повторяя прошлый сезон, когда и вершин добраться не удалось, но и дно не пробито. После Нового года наблюдать за "горняками" станет интереснее: ветераны дончан моложе не становятся и отодвигать их от стартового состава рано или поздно придется. Над этим в течение 2020 Каштру и придется работать - вот тогда и увидим результаты работы португальца.

В материале использованы фотографии ФК "Колос", Анатолия Спицы и Александра Приходько