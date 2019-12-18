Денис Бойко рассказал, как к нему прицепилось прозвище Кинг Конг

Голкипер "Динамо" и экс-вратарь "Днепра" Денис Бойко рассказал, как у него появилось прозвище "Кинг-Конг".

"На самом деле я ничего не придумывал. Наверное, эта история пошла от парня-фаната, который после успешных наших выступлений (имеется ввиду "Днепр", - прим) в Лиге Европы создал клип, и там была эта песня "i am King Kong".

На самом деле, я как-то сразу не обратил на эту песню особого внимания, а когда перешел уже в "Бешикташ" - там фанаты настолько обращают внимание на эти мелочи, любят прозвища... И вот они это подцепили, и все оно пошло-поехало. Так я и остался Кинг-Конг", - сказал Бойко.