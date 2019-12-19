Шаран: Оттягивание даты старта нового чемпионата сыграло нам на руку

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги первой части чемпионата, до зимнего перерыва, для его команды.

- Команда играла сразу на нескольких фронтах. Давайте начнем наш разговор с внутреннего чемпионата. Что этот футбольный год дал для команды и для вас, как тренера, лично?

- Для нас был достаточно удачным предыдущий чемпионат, когда мы завоевали бронзовые награды, и для удачного выступления команды в Лиге Европы была необходимость в усилении команды. И я благодарен президенту клуба Сергею Анатольевичу Кузьменко, который прекрасно понимал что усиление -это новые финансовые вложения. Самое главное что мы взяли тех футболистов, которые действительно подошли команде, которые влились в коллектив сразу же. Это и Лучкевич, у которого на тот момент был контракт с бельгийским «Стандартом», он перешел в александрийский клуб совсем на другую заработную плату, для того, чтобы иметь игровую практику в хорошем коллективе и выступать в Лиге Европы. И Ковалец, который продолжил с нами контракт, и Третьяков, и Тейшейра и Мирошниченко, у которого было приглашение в молдавский «Шериф» на лучших условиях. Каспарс Дубра – капитан сборной Латвии, Безбородько, который пришел к нам из «Десны» - это все игроки, которые добавили конструктива в действиях команды и уверенности в психологическом плане.

- То есть, к чемпионату команда уже была укомплектована хорошими игроками?

- Да. Хотя Премьер Лига оттягивала дату начала нового чемпионата. И это сыграло нам на руку, потому что мы провели дополнительные сборы в Болгарии. Я знал прекрасно что команда сразу не сможет «побежать», поэтому планировали физические кондиции на проведение матчей Лиги Европы. Поэтому, если бы не сборы в Болгарии, мы не выдержали бы такой темп наших действий сразу на трех направлениях. Нагрузки были очень серьезные и мы, тренерский штаб, и футболисты понимали, что надо терпеть.

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Первые матчи чемпионата с серьезным соперниками мы провели не так, как надо. Мы находились не в оптимальных кондициях, от чего страдала и качество игры. Не было какой-то агрессивности, упрямства, куража. Понятное дело, что были серьезные разговоры с ребятами. Затем была пауза, связанная с матчами сборной, и мы серьезно нагрузили ребят. В итоге сделали тестирование, после которого тренерский штаб понял, что мы готовы играть в более агрессивный футбол, не только защищаться позиционно, а более активно играть на половине поля соперника и прессинговать. Для этого, конечно, нужны силы. И это мы увидели в матче против полтавской «Ворсклы». Этот матч мы провели с воодушевлением, полностью переиграв полтавчан, и следующая игра с «Днепром-1» стали, наверное, переломными для нашей команды. Мы все почувствовали уверенность и поняли, что можем играть в другой, более конструктивный футбол. Возможно ребята несколько поверили в свою самоуверенность и мы все вместе провалили матч с «Десной». «Мариуполь» я не учитываю, там были объективные причины, судейские ошибки, ничего страшного, бывает. Самое главное, что по игре мы выглядели довольно прилично.

- Давайте поговорим о Лиге Европы. Как вы оцениваете выступление команды в еврокубках?

- Выступления в таком турнире как Лига Европы, это огромный опыт каждого футбольного коллектива. У нас были довольно приличные соперники, известные в Европе клубы, и приятно отметить тот факт, что в каждой из этих встреч наша команда не уходила перед соперником, а играла в современный динамичный футбол.

Да, мы ошибались. Да, мы нервничали, но каждая такая встреча все больше добавляла нам уверенности в наших собственных силах, и тогда эта уверенность перенеслась и на чемпионат и на Кубок. Было видно, что ребята прогрессируют. И конечно, нам интересно было играть против таких команд, работать, готовиться к таким матчам, потому что в каждой из этих команд разные подходы к построению игры, различные тактические схемы, и мы достаточно серьезно подходили к этим матчам в плане подготовки. Несмотря на плотность графика опыт, приобретенный в матчах Лиги Европы, давал дополнительный стимул в выступлениях на внутренней арене.