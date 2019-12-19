Вице-президент Ворсклы анонсировал переговоры Жеваго с Максимовым

Один из главных менеджеров "Ворсклы", вице-президент клуба Олег Лысак рассказал о предстоящих переговорах между президентом клуба Константином Жеваго и главным тренером Юрием Максимовым относительно нового контракта.

Напомним, что прежний был рассчитан до начала зимнего перерыва в чемпионате.

"Как мы хотели бы работать? На этой неделе должны сесть, написать каждый свои обязательства друг перед другом. Пожелания главного тренера, со стороны клуба они также будут, - заверил Лысак. - Мы сядем, все это обсудим. Если Юрий Вильевич убедит президента – нет никаких возражений".

Вице-президент попросил у болельщиков прощения за начало сезона.

"Хотелось бы исправить историю в таблице, тем более, есть стыковые игры с 8 места, - напомнил Олег Лысак. - Надо хорошо поработать на трансферном рынке, чтобы команду усилить и больше не попадать в такие ямы".