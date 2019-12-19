Зозуля сдал историю Дениса Бойко о штрафе в Динамо через вечеринку

В разговоре с "Зе Интервьюер" один из вопросов гостю, вратарю киевского "Динамо" Денису Бойко, поставил его давний друг, воспитанник того же клуба Роман Зозуля.

Он спросил следующее: "Когда вы играли за молодежную сборную и в стыковых матчах обыграли голландцев, после игры вся команда пошла праздновать. Но на следующий день оштрафовали только вас. Объясните пожалуйста: гуляли все, а оштрафовали только вас. Как так случилось?".

Бойко согласился, что это был штраф за вечеринку.

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"Как узнали? Это меньше всего меня интересует ...Но я полностью согласен с этим штрафом, никаких обид, - заверил вратарь. - Мы прошли на молодежный чемпионат Европы, обыграли голландцев в стыковых матчах. И все вместе, как сказал Роман, пошли посидеть в ресторане. Затем в другой, потом еще один...

Все это было в сборной. Но накануне в клубе, "Динамо", нас предупредили: у команды была серия неудачных матчей, и нам приказали после 12 ночи не гулять, соблюдать режим, потому что через 2-3 дня у нас должна была быть игра с "Карпатами". Нас предупредили и тренеры, и президент. Когда на следующий день я вернулся в клуб, меня оштрафовали. На время даже перевели в дубль. Это был большой штраф, на такую ​​сумму сегодня можно приобрести автомобиль".