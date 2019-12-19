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Взмахи головой Костышина и "закрутка" Ильина. Лучшие голы Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбирают среди 8

Взмахи головой Костышина и "закрутка" Ильина. Лучшие голы Колоса
Новина українською

ФК "Колос" предлагает выбрать лучший гол первой части сезона в УПЛ, забитый до зимней паузы.

В клубе выбрали среди всех 18 выбрали 8 лучших, и сделали из них видеоролик-нарезку.

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А уже болельщики могут посмотреть каждый и проголосовать на оффициальном сайте за лучший.

Чьи голы попали в восьмерку:

  • Евгений Смирный. «Колос» - «Мариуполь». 30.07.19
  • Виталий Гавриш. «Колос» - «Мариуполь». 30.07.19
  • Евгений Морозко. «Днепр-1» - «Колос». 31.08.19
  • Денис Костышин. «Колос» - «Львов». 15.09.19
  • Александр Волков. «Карпаты» - «Колос». 28.09.19
  • Павел Ореховский. «Колос» - «Олимпик». 03.11.19
  • Арни Вильхамссон. «Колос» - «Десна». 24.11.19
  • Олег Ильин. «Колос» - «Днепр-1». 07.12.19

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В статье: УПЛ Денис Костышин Колос (Ковалевка) Олег Ильин
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
19.12.2019 в 10:24
Да, почему-то нам очень много забивают необычных или красивых голов. Я это уже давно заметил. В процентном отношении в этом плане мы точно лидеры!
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