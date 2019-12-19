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Вице-президент Ворсклы: Адаптационный период для легионеров – довольно сложная история

Премьер-лига
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Говорит о "большом опыте за последний год"

Вице-президент Ворсклы: Адаптационный период для легионеров – довольно сложная история
Новина українською

Олег Лысак, вице-президент полтавской "Ворсклы", высказался о неудачной первой части сезона команды в УПЛ и рассказал о планах на зимнюю паузу.

Менеджер клуба отметил, что легионерам команды всегда нужен адаптационный период.

"Это, поверьте, насколько мы понимаем уже сейчас, достаточно сложная история, - признал Лысак. - Я думаю, что за последний год мы очень многому научились. Теперь тщательнее относимся ко всем нюансам".

Вице-президент признал, что весь год команде не удался, начиная еще с февраля.

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"Мы постоянно находимся в синусоиде – то вверх, то вниз. В межсезонье надо думать о комплектации команды, нужно планировать весну и дальше двигаться", - считает представитель руководства клуба.

"Ворскла", по мнению господина Лисака, развивается в правильном русле.

"Обратили большое внимание на молодежь. Хотелось бы побед ...В конце чемпионата ребята сыграли в две ничьи. Дублирующий состав – на первом месте, U-19 – хорошая молодежь, надеемся на их прогресс. Планируем сборы молодежного состава провести вместе с первой командой в Турции", - добавил Олег Лысак.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ легионеры Олег Лысак
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Источник:
ФК Ворскла

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