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Ветеран Шахтера: Игра команды построена на настроении лидеров

Премьер-лига
(4 голосов)

А важнейшим весной будет удержание развития

Ветеран Шахтера: Игра команды построена на настроении лидеров
Новина українською

Игрок "Шахтера" 1981-1990 годов Александр Сопко подвел промежуточный итог первой части чемпионата Украины для своей бывшей команды.

Сопко признается: не ожидал, что к концу осенней части чемпионата будет такой солидный отрыв Шахтера от Динамо.

"Перед началом сезона говорили, что чемпион уже не тот, мол, горняки держатся на двух-трех футболистов, - говорит ветеран клуба. - Но, на удивление, оранжево-черные выглядели намного увереннее и качественнее своего главного конкурента.

С одной стороны для "Шахтера" это хорошо, ведь на горняков не давит результат, команда имеет возможность спокойно готовиться к весенней части сезона и потихоньку проводить смену поколений, вводить в состав молодых перспективных футболистов, наигрывать связи, то есть работать на перспективу".

Но в то же время, играя в таком режиме, без особого напряжения, самим футболистам сложно находить мотивацию и расти.

"А "Шахтер" как раз требует развития новых тактических схем и ведения игры, поскольку еврокубковые матчи показали, что "горняки" начинают отставать в тех качествах, на которых строится современный футбол, - отметил Сопко. - Это мощный и четкий прессинг на чужой половине поля. Игра должна быть построена не на настроения лидеров, а на командных действиях, где много черновой работы.

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В этих компонентах "Шахтер" уступает не только топовым европейским клубам, но и "Аталанте". Можно вспомнить и немецкий "Айнтрахт" в прошлом сезоне. В плане атлетизма, единоборств, более агрессивной игры при высоком прессинга "Шахтеру" есть куда развиваться. Часть таких действий мы увидели в гостевом поединке с "Манчестер Сити". Там, кстати, дончане играли без своих лидеров".

В текущем чемпионате судьба золотых медалей, рассуждает Сопко, решена, поэтому у "Шахтера" появляются новые задачи, новые горизонты, к которым нужно стремиться.

"И очень важно не потерять следующие полгода в плане развития. В начале сезона Луиш Каштру время подвергался критике, но наставник потихоньку работал и плоды его работы уже видны. Он уже подошел к оптимальному сочетанию в защите, хотя тренер давал шанс всем. При желании можно у любого наставника найти отрицательные моменты, но то, что Каштру уже провалил сезон, это однозначно", - добавил Сопко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Александр Сопко Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Команда №1

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Комментарии (3)
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aleksandrdre (Краматорск)
19.12.2019 в 17:24
Вы уж на сайте пожалуйста определитесь чей же все таки ветарн Сопко час назад он был ветераном Динамо)))
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 17:39
В Динамо вроде сыграл что то
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 15:58
...но то, что Каштру уже провалил сезон, это однозначно", - добавил Сопко... Лигу Чемпионов не выиграл?
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