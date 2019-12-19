Чижевский признался, что в будущем не исключает своего возвращения в Карпаты

Экс-тренер "Карпат" Александр Чижевский, который сейчас работает с "Агробизнесом", признался, что не исключает своего возвращения в львовский клуб.

- Каково Ваше мнение относительно событий, развернувшихся вокруг вопроса выделения земельного участка "Карпатам"?

- Я не понимаю почему город должен что-то выделять команде, которая находится в частной собственности.

- Чем Вы занимались в период вынужденного отпуска?

- У меня трое внуков (смеется), занимался их воспитанием.

- Вернитесь ли в "Карпаты", если Вас пригласят?

- Загадывать наперед ничего нельзя, потому что в жизни всякое бывает. Я не исключаю такой вариант, всегда рад вернуться в родную команду. Но на сегодняшний день - я тренер "Агробизнеса" и все мои мысли связаны с этой командой.