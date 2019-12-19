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Чижевский признался, что в будущем не исключает своего возвращения в Карпаты

Премьер-лига
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Экс-наставник львовян - о своем будущем, и не только

Чижевский признался, что в будущем не исключает своего возвращения в Карпаты
Новина українською

Экс-тренер "Карпат" Александр Чижевский, который сейчас работает с "Агробизнесом", признался, что не исключает своего возвращения в львовский клуб.

- Каково Ваше мнение относительно событий, развернувшихся вокруг вопроса выделения земельного участка "Карпатам"?

- Я не понимаю почему город должен что-то выделять команде, которая находится в частной собственности.

- Чем Вы занимались в период вынужденного отпуска?

- У меня трое внуков (смеется), занимался их воспитанием.

- Вернитесь ли в "Карпаты", если Вас пригласят?

- Загадывать наперед ничего нельзя, потому что в жизни всякое бывает. Я не исключаю такой вариант, всегда рад вернуться в родную команду. Но на сегодняшний день - я тренер "Агробизнеса" и все мои мысли связаны с этой командой.

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В статье: Александр Чижевский Карпаты (Львов) Агробизнес (Волочиск)
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