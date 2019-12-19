Кузнецов: Динамо разочаровало. Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле...

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов подвел итоги осенней части сезона в УПЛ.

"Очень понравилась "Заря". С приходом тренера Виктора Скрипника команда стала играть в другой футбол — яркий. И теперь является реальным претендентом на серебряные награды чемпионата.

А вот самым большим разочарованием стало "Динамо". Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле... Полный провал в еврокубках и нереальный отрыв в чемпионате от "Шахтера". Такая разница не отыгрывается. Верхняя шестерка будет играть между собой по два раза. Поэтому и "Динамо", и "Заря", и "Александрия" с "Десной" будут терять очки. Догнать "горняков" нереально. Это плохо, потому что интриги в борьбе за золото нет. Хорошо, что сохранилась интрига в борьбе за серебро", - сказал Кузнецов.