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Кузнецов: Динамо разочаровало. Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле...
Итоги первой части сезона от Олега Кузнецова
Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов подвел итоги осенней части сезона в УПЛ.
"Очень понравилась "Заря". С приходом тренера Виктора Скрипника команда стала играть в другой футбол — яркий. И теперь является реальным претендентом на серебряные награды чемпионата.
А вот самым большим разочарованием стало "Динамо". Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле... Полный провал в еврокубках и нереальный отрыв в чемпионате от "Шахтера". Такая разница не отыгрывается. Верхняя шестерка будет играть между собой по два раза. Поэтому и "Динамо", и "Заря", и "Александрия" с "Десной" будут терять очки. Догнать "горняков" нереально. Это плохо, потому что интриги в борьбе за золото нет. Хорошо, что сохранилась интрига в борьбе за серебро", - сказал Кузнецов.
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