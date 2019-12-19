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Кузнецов: Динамо разочаровало. Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле...

Премьер-лига
(2 голосов)

Итоги первой части сезона от Олега Кузнецова

Кузнецов: Динамо разочаровало. Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле...
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Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов подвел итоги осенней части сезона в УПЛ.

"Очень понравилась "Заря". С приходом тренера Виктора Скрипника команда стала играть в другой футбол — яркий. И теперь является реальным претендентом на серебряные награды чемпионата.

А вот самым большим разочарованием стало "Динамо". Команда позиционирует себя как гранд, а на самом деле... Полный провал в еврокубках и нереальный отрыв в чемпионате от "Шахтера". Такая разница не отыгрывается. Верхняя шестерка будет играть между собой по два раза. Поэтому и "Динамо", и "Заря", и "Александрия" с "Десной" будут терять очки. Догнать "горняков" нереально. Это плохо, потому что интриги в борьбе за золото нет. Хорошо, что сохранилась интрига в борьбе за серебро", - сказал Кузнецов.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Кузнецов Динамо (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
1927.kiev.ua

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