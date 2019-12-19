Кардаш: Пока есть хоть теоретический шанс, поздравлять Шахтер с чемпионством я не буду

Бывший полузащитник "Динамо" Василий Кардаш подвел итоги осенней части сезона в УПЛ.

"В истории нашего футбола был случай, когда после осенней части чемпионата разрыв между первым и вторым местом составил 11 очков, и его удалось ликвидировать. Сейчас 14. Это очень много. Но пока есть хоть теоретический шанс, поздравлять "горняков" с чемпионством я не буду.

Меня поразила "Десна". Если бы они не проиграли "Динамо" в последнем туре, то пошли бы зимовать на втором месте. Это космос. Они демонстрируют очень зрелую игру. Понравилась "Александрия", которая билась на два фронта — чемпионат и Лигу Европы. В "Заре" новый тренер за короткое время поставил игру, и теперь она может играть не только на контратаках, но и первым номером, и вторым", — отметил Кардаш.