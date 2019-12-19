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Кардаш: Пока есть хоть теоретический шанс, поздравлять Шахтер с чемпионством я не буду

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги осенней части сезона от Василия Кардаша

Кардаш: Пока есть хоть теоретический шанс, поздравлять Шахтер с чемпионством я не буду
Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Василий Кардаш подвел итоги осенней части сезона в УПЛ.

"В истории нашего футбола был случай, когда после осенней части чемпионата разрыв между первым и вторым местом составил 11 очков, и его удалось ликвидировать. Сейчас 14. Это очень много. Но пока есть хоть теоретический шанс, поздравлять "горняков" с чемпионством я не буду.

Меня поразила "Десна". Если бы они не проиграли "Динамо" в последнем туре, то пошли бы зимовать на втором месте. Это космос. Они демонстрируют очень зрелую игру. Понравилась "Александрия", которая билась на два фронта — чемпионат и Лигу Европы. В "Заре" новый тренер за короткое время поставил игру, и теперь она может играть не только на контратаках, но и первым номером, и вторым", — отметил Кардаш.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия Василий Кардаш
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Источник:
Экспресс

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Комментарии (3)
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uprise (Минск)
19.12.2019 в 19:12
Сомневаюсь, что он вообще будет поздравлять Шахтер даже после чемпионства
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.12.2019 в 18:40
Шахтеру они до лампочки
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+1
0
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 18:35
А нужны ли Шахтеру поздравления от Кардаша?
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+2
0

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