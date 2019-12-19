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Шовковский: Динамо Лобановского собрал Сабо

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер рассказал о становлении команды, которая гремела на всю Европу

Шовковский: Динамо Лобановского собрал Сабо
Новина українською

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский с теплотой отзывается о работе с бывшим тренером киевлян и национальной команды Йожефом Сабо.

"Хочу поблагодарить Сабо за веру в меня, как он в свое время поверил и в Андрея Шевченко. Это Сабо дал возможность мне и Шевченко заиграть в первой команде.

При нем начинал играть и Ващук, он брал Хацкевича, Белькевича и Калитвинцева. Он очень хорошо понимает футбол. Команду Лобановского собрал Сабо.

Но он был очень эмоционален, эти эмоции ему иногда мешали. Из-за эмоций он не мог совершить некоторые действия, которые бы изменили ход событий на футбольном поле. Сабо видел ошибку и заводился, а если бы мог подсказать — было бы намного лучше", — сказал Шовковский.

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В статье: Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
19.12.2019 в 20:05
прочитал когда то книгу блохина футбол на всё жизнь и сделал непростой вывод--а ведь ещё в ссср лабановского приглашали в команду где были уже готовые футболисты и.. они выигрывали чемпионство а потом скатывались с первого места и... лабановский уходил а потом опять через несколько лет приглашали в уже созданую команду и опять победы и... скатывание вниз--- так было и после--- сабо тренировал и 11 очков между 1 и 2 местом было а закончили с 3 очками впереди... если кто сомневается в моих словах найдите и почитайте---- Я НЕ В КОЕМ РАЗЕ не ущимляю его заслуги ТРЕНЕР ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
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0
0
Cerega15 (Kherson)
19.12.2019 в 20:10
Как можно так неграмотно писать? Не умеешь на русском - пиши на украинском языке. Или албанский твой родной?
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+2
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
19.12.2019 в 20:12
Стыдно не ему, а нам!!!
+1
0
avatar
uprise (Минск)
19.12.2019 в 18:45
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+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
19.12.2019 в 18:32
Лучше такие эмоции, как у Сабо, чем такие как у Михайличенко, либо вообще никаких, как у Хацкевича)
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+4
0

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