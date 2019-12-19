Бойко: В Динамо два равных вратаря, нет первого и второго

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о конкуренции на посту №1 киевского клубас Георгием Бущаном.

"У нас в команде нет основного вратаря, второго вратаря. Наш тренер вратарей нам всегда это говорит в тренировочном процессе. Каждый вратарь должен быть готов в любую секунду. Даже когда у меня не было травмы, у нас была постоянная ротация с самого начала чемпионата. У нас два равных вратаря, которые получают приблизительно одинаковую игровую практику. Я считаю, это нормально, это здоровая конкуренция.

Каждый работает, каждый хочет играть, каждый хочет удостоиться места в воротах. А оно одно. У нас нормальная здоровая конкуренция и на футбольном поле, и вне футбольного поля. Тренеры это видят и дают каждому сыграть определенное количество времени", — сказал Бойко.

Напомним, что Бойко в текущем сезоне сыграл за киевлян 10 матчей, однако некоторое время восстанавливался после травмы. Другой вратарь киевлян, Георгий Бущан, сыграл 15 поединков.



