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Бойко: В Динамо два равных вратаря, нет первого и второго

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис рассказал о конкуренции за место в воротах киевского Динамо

Бойко: В Динамо два равных вратаря, нет первого и второго
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о конкуренции на посту №1 киевского клубас Георгием Бущаном.

"У нас в команде нет основного вратаря, второго вратаря. Наш тренер вратарей нам всегда это говорит в тренировочном процессе. Каждый вратарь должен быть готов в любую секунду. Даже когда у меня не было травмы, у нас была постоянная ротация с самого начала чемпионата. У нас два равных вратаря, которые получают приблизительно одинаковую игровую практику. Я считаю, это нормально, это здоровая конкуренция.

Каждый работает, каждый хочет играть, каждый хочет удостоиться места в воротах. А оно одно. У нас нормальная здоровая конкуренция и на футбольном поле, и вне футбольного поля. Тренеры это видят и дают каждому сыграть определенное количество времени", — сказал Бойко.

Напомним, что Бойко в текущем сезоне сыграл за киевлян 10 матчей, однако некоторое время восстанавливался после травмы. Другой вратарь киевлян, Георгий Бущан, сыграл 15 поединков.


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В статье: Денис Бойко Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Зе Интервьюер

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Комментарии (2)
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RockNRoLLa (IF)
19.12.2019 в 20:11
це точно, в ДК два нуля
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аалекс ( Крым)
19.12.2019 в 19:54
Нет не первого не второго.
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