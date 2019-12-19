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Сопко: Не завидую Бабичу, который в комплектовании команды во многом зависит от Шахтера

Премьер-лига
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Итоги сезона для Мариуполя подбил Александр Сопко

Сопко: Не завидую Бабичу, который в комплектовании команды во многом зависит от Шахтера
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Александр Сопко подвел итоги осенней части сезона для "Мариуполя".

"Не завидую тренерскому положению Александра Бабича, который в комплектовании команды во многом зависит от "Шахтера". Незадолго до старта в Лиге Европы коуч не знал, кого ему заявлять на этот турнир. Непросто работать в такой ситуации.

Но нужно сказать, что при всей критике, которая идет в адрес Бабича, у него хватает способностей, чтобы держать команду на уровне, при этом и молодежь развивается. Если у азовцев и бывали провальные матчи, то не больше одного, спадов по ходу первой части сезона у коллектива не было. "Мариуполь" старается играть в организованный футбол, правда, сказывается большой дефицит игроков атаки. Тем не менее команда выполняет поставленные задачи", — сказал Сопко.

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Мариуполь" занимает 6-е место в УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Сопко
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Команда №1

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