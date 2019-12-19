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Харатин: В Заре провел прекрасное время, это был суперопыт

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о своем периоде в Заре

Харатин: В Заре провел прекрасное время, это был суперопыт
Новина українською

Хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о времени, которое он провел в "Заре" (2016-2018).

– Я был в "Волыни", но из-за трансферного бана меня не могли зарегистрировать. Думаю, я бы подписал с ними контракт. Там было много ребят, которые могли усилить команду, но мы все ушли по этой причине.

Тогда у меня появился вариант с "Зарей", я сразу поехал и буквально на следующий день подписал контракт.

- Вернидуб – топ?

– Это тренер, который очень много мне дал. Он мне доверял. С ним я получил колоссальный опыт. Играли достаточно хорошо на внутренней арене и на международной. Это был суперопыт и прекрасное время.

- Какой самый памятный момент в "Заре"?

– Думаю, гол "Атлетику" на выезде, мы тогда 1:0 выиграли.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Kuzinho

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