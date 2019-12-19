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Иванисеня может перебраться из Зари в Динамо - СМИ

Премьер-лига
(4 голосов)

Клубы продолжают сотрудничать на трансферном рынке

Иванисеня может перебраться из Зари в Динамо - СМИ
Новина українською

Опорный полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может продолжить карьеру в "Динамо", сообщает "Динамомания".

Каких-либо подробностей возможного перехода источник не дает.

Отметим, что Иванисеня лишь летом этого года перебрался в "Зарю" из тбилисского "Динамо", однако за полгода успел зарекомендовать себя лучшим образом и уже дебютировал в сборной Украины.

Также напомним, что в последние годы "Заря" и "Динамо" плотно сотрудничают между собой на трансферном рынке, оформив ряд арендных переходов и полноценных трансферов.

Ну и отметим, что сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро, а его контракт с "Зарей" рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (19)
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batkomaxno555 (Никополь)
20.12.2019 в 01:28
ей сурик меня возьми тошно не помешаю!
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
20.12.2019 в 00:03
Иванисеню в Грузинской Лиге нашел Скрипник.) Такое доверие тренера будет только у украинского немца. Дима! Делай карьеру со своим тренером!!!
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+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 23:29
не-не тока не надо переходов! Уже Каравая подписали а он полное дно! Лучше будь в Заре и играй постоянно расти! В ДК и так толком не поймут кто и куда им нужен!
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+1
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
20.12.2019 в 00:16
Караваев - топ-1 ПЗ Украины. И кендзёры лучше уж тем более. Какой тренер, так и играет.
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+1
-2
alex.belogubko (одесса)
19.12.2019 в 23:22
даже не думай в заре ты играешь а в ДК будешь сидеть на скамейке или отдадут в аренду --так они уничтожают конкурентов а Зарю особенно --так работают Суркисня
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+3
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.12.2019 в 23:21
Интересно, если переход состоится, Иванисеня будет иметь право играть против Зари?
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+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 23:31
личный опыт жмёт? )))
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+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.12.2019 в 01:25
Он же не в аренду пойдёт. А на полноценный контракт
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0
0
Karamba911 (Львів)
19.12.2019 в 22:59
Як на мене, є приклади : Караваєв і Андрієвський та Лунін з Малиновським. Дмитро думай!!!
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
19.12.2019 в 22:32
Думаю від цього виграють всі. ДК отримає якісного і дешевого футболіста в центр, там в киян повна засада. взамін можливо не будуть видьоргувати Лєдньова з Русином. Ще можуть відправити на підсилення в аренду, наприклад Цітаішвілі. І футболіст матиме більше шансів отримати виклик в збірну і там закріпитись.
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0
-5
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Serega1111 (Киев)
19.12.2019 в 22:56
Думаю от этого проиграют все. Динамо свои проблемы не решит, Иванисеня не того уровня игрок, чтобы качественно изменить игру мертвой команды. А кроме центра поля есть еще дыра на правом фланге защиты, ненадежные вратари и бестолковая атака. Дмитрий покинет команду и тренера, с которыми он добился наибольшого прогресса, и мог бы прогрессировать еще. В Динамо ему придется конкурировать с Сидорчуком, Гармашем, Кадири (который в четырех матчах оставил неплохое впечатление, потом -травма). И вряд ли у Иванисени получится усадить всю эту ораву на банку и самому стабильно играть. Скорее всего будет не особо осмысленная "ротация", играть будет то один. то другой в зависимости от того с какой стороны моча стрельнет в голову Михайличенку/Евтушенку/Суркису. Заря потеряет наигранного игрока, не заработав при этом много денег
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+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 23:30
еще и пример Андриевского, который так же на волне прилетел и дальше опа .. и ничего!! Пусть играет и развивается!
+2
0
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 22:10
Такое уже было когда Динамо растащило Зарю. Давненько было 1973-74гг.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
19.12.2019 в 22:26
що було? проснись, 21 століття на дворі))
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+1
-1
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 22:41
История повторяется
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0
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ПетроФ (Луцьк)
19.12.2019 в 22:44
кажись вже дорослий а в міфи віриш. ))
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
19.12.2019 в 22:48
і взагалі відповідай за свої слова. Як Динамо разтащило Зорю? Поіменно.
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0
-1
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Инспектор ( )
20.12.2019 в 00:58
Тест
0
0
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Инспектор ( )
20.12.2019 в 00:59
Не пропускает фильтр пост
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