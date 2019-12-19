Иванисеня может перебраться из Зари в Динамо - СМИ

Опорный полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня может продолжить карьеру в "Динамо", сообщает "Динамомания".

Каких-либо подробностей возможного перехода источник не дает.

Отметим, что Иванисеня лишь летом этого года перебрался в "Зарю" из тбилисского "Динамо", однако за полгода успел зарекомендовать себя лучшим образом и уже дебютировал в сборной Украины.

Также напомним, что в последние годы "Заря" и "Динамо" плотно сотрудничают между собой на трансферном рынке, оформив ряд арендных переходов и полноценных трансферов.

Ну и отметим, что сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро, а его контракт с "Зарей" рассчитан до лета 2021 года.