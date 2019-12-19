Бурда: Когда Дентиньо сказал, что игроки Динамо – плаксы, я вообще этого не понял

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о конфликте с игроком "Шахтера" Дентиньо.

– Как у тебя отношения с Дентиньо? У вас были перепалки, ты назвал его клоуном.

– У нас вообще с ним никаких отношений. Просто я так назвал его, потому что тогда был на эмоциях. Я имел в виду его поведение. Когда он выходит на поле и как себя ведет по отношению к сопернику.

Он забил гол и сказал, что все игроки "Динамо", когда мы проигрываем, плачем, что мы плаксы. Я вообще этого не понял, к чему здесь плаксы, какие плаксы. Я не сказал за проигрыш его команды, а сказал о его поведении.

– Вы вообще не общаетесь?

– Да нет, конечно.