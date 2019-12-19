  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурда: Когда Дентиньо сказал, что игроки Динамо – плаксы, я вообще этого не понял
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурда: Когда Дентиньо сказал, что игроки Динамо – плаксы, я вообще этого не понял

Премьер-лига
(1 голосов)

Старый конфликт

Бурда: Когда Дентиньо сказал, что игроки Динамо – плаксы, я вообще этого не понял
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о конфликте с игроком "Шахтера" Дентиньо.

– Как у тебя отношения с Дентиньо? У вас были перепалки, ты назвал его клоуном.

– У нас вообще с ним никаких отношений. Просто я так назвал его, потому что тогда был на эмоциях. Я имел в виду его поведение. Когда он выходит на поле и как себя ведет по отношению к сопернику.

Он забил гол и сказал, что все игроки "Динамо", когда мы проигрываем, плачем, что мы плаксы. Я вообще этого не понял, к чему здесь плаксы, какие плаксы. Я не сказал за проигрыш его команды, а сказал о его поведении.

– Вы вообще не общаетесь?

– Да нет, конечно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дентиньо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Никита Бурда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSPORT.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...