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Бурда: Когда Дентиньо сказал, что игроки Динамо – плаксы, я вообще этого не понял
Старый конфликт
Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о конфликте с игроком "Шахтера" Дентиньо.
– Как у тебя отношения с Дентиньо? У вас были перепалки, ты назвал его клоуном.
– У нас вообще с ним никаких отношений. Просто я так назвал его, потому что тогда был на эмоциях. Я имел в виду его поведение. Когда он выходит на поле и как себя ведет по отношению к сопернику.
Он забил гол и сказал, что все игроки "Динамо", когда мы проигрываем, плачем, что мы плаксы. Я вообще этого не понял, к чему здесь плаксы, какие плаксы. Я не сказал за проигрыш его команды, а сказал о его поведении.
– Вы вообще не общаетесь?
– Да нет, конечно.