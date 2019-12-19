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Андрей Богданов покинул Десну

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(2 голосов)

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Андрей Богданов покинул Десну
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Полузащитник "Десны" Андрей Богданов покинул черниговский клуб.

Игрок попрощался с командой в Инстаграме, поблагодарил клуб и пожелав успехов.

Отметим, что в "Десну" 29-летний полузащитник пришел в январе 2019 года, и за это время сыграл за черниговцев 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Также напомним, что до "Десны" Богданов играл за польскую "Арку", в которой он выступал с января 2018-го после ухода из донецкого "Олимпика".

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В статье: Андрей Богданов Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
19.12.2019 в 23:27
Что-то не сидится товарищу на одном месте, сколько он уже клубов поменял...
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