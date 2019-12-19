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9 из 10 - Капитан Десны оценил нынешний сезон команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис Фаворов прокомментировал успехи команды

9 из 10 - Капитан Десны оценил нынешний сезон команды
Новина українською

Капитан "Десны" Денис Фаворов по 10-бальной шкале оценил нынешний сезон команды.

"По 10-бальной шкале поставлю "Десне" 9. Мы по максимуму и добились. Если бы хотя бы еще вничью с "Динамо" (0:1) сыграли, можно было бы 9,2 поставить.

В чем уникальность "Десны"? Команда строилась не полгода, не год. У нас собрался боеспособный коллектив", - сказал Фавовров.

Напомним, что на зимний перерыв "Десна" ушла занимая 4-место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Фаворов
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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