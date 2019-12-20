Никита Бурда: Желание сыграть грубо против оппонента? Да, такое бывает

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассказал об эмоциях во время игры на футбольном поле.

Никиту спросили: бывает ли у него желание со злости сыграть грубо против оппонента?

- Да, такое бывает. Но именно сыграть жестко, не нанести травмы. Я хорошо знаю, что такое травма ...Но действительно, иногда хочется, так сказать, по-мужски сыграть.