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Никита Бурда: Желание сыграть грубо против оппонента? Да, такое бывает
Но не для нанесения травмы
Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассказал об эмоциях во время игры на футбольном поле.
Никиту спросили: бывает ли у него желание со злости сыграть грубо против оппонента?
- Да, такое бывает. Но именно сыграть жестко, не нанести травмы. Я хорошо знаю, что такое травма ...Но действительно, иногда хочется, так сказать, по-мужски сыграть.
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Источник:XSport Vlog
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