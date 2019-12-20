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Никита Бурда: Желание сыграть грубо против оппонента? Да, такое бывает

Премьер-лига
(2 голосов)

Но не для нанесения травмы

Никита Бурда: Желание сыграть грубо против оппонента? Да, такое бывает
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассказал об эмоциях во время игры на футбольном поле.

Никиту спросили: бывает ли у него желание со злости сыграть грубо против оппонента?

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- Да, такое бывает. Но именно сыграть жестко, не нанести травмы. Я хорошо знаю, что такое травма ...Но действительно, иногда хочется, так сказать, по-мужски сыграть.

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В статье: Национальная сборная Украины Динамо (Киев) УПЛ Никита Бурда травма
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Источник:
XSport Vlog

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